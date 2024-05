BR24 Sport Meisterlich feiern: FC-Bayern-Frauen beenden Saison ungeschlagen Stand: 20.05.2024 18:47 Uhr

Die Frauen des FC Bayern feiern die Meisterschale mit einem 4:1-Erfolg in Hoffenheim. Damit beenden die Münchnerinnen die Saison ungeschlagen. "In den anderen Wettbewerben haben wir noch Potenzial", kündigte Torschützin Linda Dallmann an.

Von BR24Sport

Die Frauen des FC Bayern hatten den Meistertitel schon drei Spieltage vor dem Saisonende gegen Leverkusen perfekt gemacht. Bei der TSG Hoffenheim holten sich die Münchnerinnen zum Abschluss noch einen 4:1 Erfolg und bleiben damit mit 19 Siegen und drei Unentschieden in der Bundesliga ungeschlagen. "Wir wollten ungeschlagen Meister werden", sagte Klara Bühl.

Nach dem letzten Liga-Duell wurde dem Team von Alexander Straus dann zum zweiten Mal in Folge die begehrte Schale überreicht. Und natürlich gab es noch die obligatorische Bierdusche.

Die nächste Saison kann kommen

Da bislang kein Abgang von wichtigen Spielerinnen geplant ist und mit Lena Oberdorf eine Topspielerin der Liga die Mannschaft verstärken wird, kann Straus die Titelziele der neuen Saison mit einem fast schon perfekt eingespielten Kader planen. In der nächsten Saison "wollen wir im besten Fall noch einen Titel draufpacken" und "in der Champions League über die Gruppen-Phase hinaus kommen", so Bühl. "In den anderen Wettbewerben haben wir noch extremes Potenzial und mit dem Kader auch andere Ansprüche", unterstrich auch Torschützin Linda Dallmann.

Kann München ungeschlagen bleiben?

Für die Münchnerinnen ging es im letzten Saisonduell vor allem darum, ungeschlagen zu bleiben. Die TSG könnte dagegen mit einem Dreier evtl. noch auf Platz vier vorrücken. Auf die SGS Essen fehlte den Kraichgauerinnen nur ein Punkt.

Druck machten von Anfang an die Münchnerinnen. Ex-Bayernspielerin Leonie Maier (6.), die jetzt ihre Karriere beendet, verhinderte zentral vor dem Tor die erste Chance von Pernille Harder. Das erste Tor verwandelte dann Carolin Simon per Freistoß mit einem Aufsetzer. Die Meisterinnen führten mit 1:0 und kombinierten sich immer wieder Richtung TSG-Torfrau Laura Dick durch.

Dongus trifft zum Ausgleich

Der Traum vom ungeschlagenen Durchmarsch wackelte, denn auch Hoffenheim kann Standards. Obwohl sich alle Bayernspielerinnen bei einem Freistoß von Kapitänin Nicole Billa vor dem Tor von Anna Wellmann versammelt hatten, konnte Fabienne Dongus (21.), von Sydney Lohmann alleingelassen, hochsteigen und am zweiten Pfosten zum 1:1-Ausgleich einköpfen. Bei einem Konter wäre für Melissa Kössler (34.) dann auch noch deutlich mehr drin gewesen. Bei den Münchnerinnen war dagegen vom Druck der Anfangsphase nicht mehr viel zu spüren. Die TSG agierte mutiger und verteidigte souverän.

Dallmann, Harder und Schüller besiegeln Saisonende

In der 53. Minute bekam Dick dann Harders Kopfball nicht richtig zu fassen und so konnte Linda Dallmann den Abpraller zur 2:1-Führung über die Linie drücken. Kurz darauf landete das Leder durch die 29-Jährige erneut im Tor der TSG, doch es wurde auf Abseits gepfiffen. Das 83. Minute netzte dann Harder in der 83. Minute ein. Und kurz vor Schluss chippte Torjägerin Lea Schüller das Spielgerät noch zum vierten Treffer ins Hoffenheimer Tor.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24 im BR Fernsehen 21.05.2024 - 18:30 Uhr