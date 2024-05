BR24 Sport Jetzt live: Das Abschlusstraining des FC Bayern Stand: 07.05.2024 08:32 Uhr

BR24Sport überträgt das Abschlusstraining des FC Bayern vor dem Champions-League-Halbfinalrückspiel bei Real Madrid ab 11 Uhr. Danach geht es für die Münchner nach Madrid. Dort stellt sich Trainer Tuchel ab 19.20 Uhr den Fragen der Reporter.

Thomas Tuchel weiter nach Wembley. Mit welchem Personal er dieses Ziel erreichen will, ist allerdings noch offen. Raphael Guerreiro verletzte sich in Stuttgart am Sprunggelenk und fällt aus. Beim ebenfalls angeschlagenen Eric Dier, der sich in Stuttgart eine Platzwunde am Kopf zugezogen hatte, sieht es dagegen gut aus für einen Einsatz. Auch die zuletzt geschonten Jamal Musiala und Mathijs de Ligt nahmen am Sonntag wieder am Mannschaftstraining teil. Ihr Einsatz in Madrid ist wahrscheinlich.

BR24Sport überträgt am Dienstag ab 11 Uhr das Abschlusstraining des FC Bayern im Livestream.

Pressekonferenz mit Thomas Tuchel ab 19.20 Uhr live bei BR24Sport

Danach geht es für das Team in den Flieger nach Madrid. "Die Ausgangslage ist ganz klar. Wir fahren nach Madrid - and the winner takes it all." Das sagte FC-Bayern-Trainer Thomas Tuchel schon nach dem Hinspiel, in dem die Münchner einen 2:1-Vorsprung noch leichtfertig verspielten. Am Mittwoch (Anstoß: 21 Uhr/live in der Radioreportage auf BR24Sport) entscheidet sich nun im Estadio Santiago Bernabéu, wer ins Finale in Wembley einzieht.

BR24Sport überträgt die Pressekonferenz mit Thomas Tuchel und Manuel Neuer vor dem Rückspiel am Dienstag ab 19.20 Uhr im Livestream.

"Es ist sicher einer der schwierigsten Orte, um zu gewinnen. Aber das ist die Herausforderung, das ist das Schöne daran", sagte der Münchner Trainer. Dass es am Samstag in der Bundesliga bei der 1:3-Niederlage in Stuttgart einen kleinen Rückschlag gab, spielt für den Coach keine große Rolle. Er wollte die Partie "sofort abhaken" und sich auf die Aufgabe in Madrid konzentrieren.

Quelle: BR24Sport 07.05.2024 - 19:00 Uhr