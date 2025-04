BR24 Sport Jetzt 3. Liga live: Unterhaching - Cottbus 1:1 Stand: 26.04.2025 15:59 Uhr

Die SpVgg Unterhaching hat nach dem besiegelten Abstieg gegen den Aufstiegsaspiranten FC Energie Cottbus noch eine gute Vorstellung gezeigt. Die Partie endete mit einem 1:1-Unentschieden.

Von BR24Sport

Fünf Spiele hat die SpVgg Unterhaching noch zu bestreiten. Doch der vorzeitige Abstieg in die Regionalliga Bayern ist bereits besiegelt. Im zweiten Drittligajahr waren die Münchner Vorstädter nur phasenweise konkurrenzfähig. Kurz vor Saisonende können sie aber zum Zünglein an der Waage werden.

Aufsteiger überraschend auf Aufstiegskurs

Zum Beispiel schon im Heimspiel gegen den Tabellendritten aus Cottbus. Die Lausitzer belegen derzeit den Relegationsplatz, nachdem sie lange einen direkten Aufstiegsplatz innehatten. Trainer Claus-Dieter Wollitz führte den Aufsteiger sensationell in die Spitzengruppe. Und auch wenn inzwischen Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld an Energie vorbeigezogen sind: Der Aufstieg ist noch drin und auch das erklärte Ziel.

Schützenhilfe für den FC Ingolstadt?

In Unterhaching will man sich freilich nicht einfach so ergeben, sondern sich in den letzten Partien anständig aus der Affäre ziehen. Sollte man gegen Cottbus punkten, würde man nebenbei auch dem FC Ingolstadt Schützenhilfe leisten, denn die Schanzer machen sich ebenso noch Hoffnungen auf den Relegationsplatz, der zu Entscheidungsspielen gegen den Tabellen-16. der 2. Bundesliga um den letzten zu vergebenden Startplatz berechtigen würde.

Wir übertragen die Partie des 35. Spieltags live im BR Fernsehen sowie im Livestream auf BR24Sport. Ihr Reporter im Sportpark Unterhaching ist Florian Eckl.

Video: Präsident Schwabl zu Wiederaufstieg und Stadionthema

Quelle: Blickpunkt Sport 26.04.2025 - 14:00 Uhr