BR24 Sport FC Bayern: Wie lange darf die Trainersuche noch dauern?

Die Trainersuche dauert weiter an beim FC Bayern. Langsam aber sicher rennt die Zeit davon und es stellt sich die Frage: Wie lange darf die Suche nach einem Nachfolger für Thomas Tuchel noch dauern?

Von Victor List

Am 19. Februar gaben der FC Bayern und Trainer Thomas Tuchel bekannt, dass ihre Zusammenarbeit nicht über den 30. Juni 2024 hinausgehen wird. Das war vor fast genau drei Monaten. Seither sind die Münchner auf der Suche nach einem neuen Übungsleiter. Ursprünglich wollte Sportvorstand Max Eberl bis Ende April einen Haken hinter die Personalie gemacht haben. Daraus wurde bekanntlich nichts. Nach den Absagen von Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick, Oliver Glasner und zuletzt Tuchel, hält sich Eberl inzwischen zurück mit festen Terminvorgaben.

Während aktuell der Name von Ex-ManCity-Profi und Burnley-Coach Vincent Kompany heiß gehandelt wird, stellt sich daher die Frage: Wie lange darf die Trainersuche denn noch dauern beim FC Bayern?

Christoph Daum: "Wichtig ist Coach beim ersten Training"

Trainingsstart an der Säbener Straße ist am 15. Juli. Das ist verhältnismäßig spät. Ligakonkurrent Borussia Dortmund startet bereits am 3. Juli in die Vorbereitung auf die neue Saison. Dann sollte der neue Trainer spätestens gefunden sein, findet Ex-Bundesliga-Trainer Christoph Daum in "Blickpunkt Sport": "Wichtig ist, dass beim ersten Training ein Coach da ist", so Daum im BR Fernsehen.

Der späte Auftakt könnte gedeutet werden, um den Verantwortlichen mehr Zeit zu geben, einen geeigneten Nachfolger zu finden. Stattdessen dürfte der Grund für den verzögerten Restart darin liegen, dass ein Großteil der FCB-Profi bei der Europameisterschaft im Einsatz und das Finale am 14. Juli ist. Die EM-Finalteilnehmer würde also auf jeden Fall den Trainingsstart verpassen.

Kaderplanung mit Hindernissen und erneute Asien-Tour

Sollte der Coach allerdings tatsächlich erst Mitte Juli feststehen, wäre die Kaderplanung schon in vollem Gange - ohne mögliche Wünsche des neuen Trainers mit einzubeziehen. Den Münchnern könnte also ein ähnlich holpriger Saisonstart drohen wie schon unter Tuchel, der sich nach wenigen Wochen schon öffentlich über die fehlende "Holding Six" beschwert hatte.

Sein Nachfolger sieht sein Team zum ersten Mal im Rahmen der Summer Tour spielen. Diese führt den FC Bayern wie schon im vergangenen Sommer nach Asien. Dort trifft der Rekordmeister am 3. August auf Harry Kanes Ex-Klub Tottenham Hotspur. Eine Woche später misst man sich erneut mit den Engländern, dann allerdings in London. Es ist die Generalprobe für den Pflichtspielauftakt. Vom 16. bis 19. August steigt die 1. Runde des DFB-Pokals.

Wiederum eine Woche später beginnt schon die neue Saison der Fußball-Bundesliga und für die Münchner endgültig die Chance, es in Sachen Titeln besser zu machen als in dieser Saison.

