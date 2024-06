BR24 Sport FC Bayern trauert um langjährigen Reha-Trainer Wilhelmi Stand: 22.06.2024 14:50 Uhr

Thomas Wilhelmi, der Reha- und Konditionstrainer des FC Bayern, ist im Alter von 57 Jahren verstorben. Der Rekordmeister trauert um seinen langjährigen Mitarbeiter, der fast zwei Jahrzehnte in München tätig war.

Von BR24Sport

Der Reha- und Konditionstrainer des FC Bayern, Thomas Wilhelmi, ist tot. Wie der Klub am Samstag mitteilte, verstarb Wilhelmi im Alter von 57 Jahren nach langer Krankheit. Seit 2007 war er beim Rekordmeister für die langzeitverletzten Spieler zuständig, betreute Stars wie Manuel Neuer, Bastian Schweinsteiger, Franck Ribéry, Arjen Robben oder Alphonso Davies bei ihrem Weg zurück auf das Fußballfeld.

"Unser ganzer Club und nicht zuletzt das Betreuerteam und die Mannschaft, mit der Thomas Wilhelmi so lange und intensiv zusammengearbeitet hat, sind in tiefer Trauer. Thomas Wilhelmi hat den FC Bayern und seinen Beruf geliebt und gelebt: Er war immer am Puls der Spieler und immer für sie da, vor allem während Verletzungsphasen, wenn Leistungssportler den meisten Zuspruch brauchen", sagte Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, in der Klub-Mitteilung.

Dreesen hob den "unschätzbaren Beitrag zum Gewinn der vielen Titel in dieser langen Zeit" hervor. In Wilhelmis Zeit an der Säbener Straße gewann der FCB unter anderem 13 Mal die Deutsche Meisterschaft, je zwei Mal die Champions League und die Klub-WM, sieben Mal den DFB-Pokal, zwei Mal den UEFA Super Cup sowie neun Mal den deutschen Superpokal.

