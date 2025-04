BR24 Sport FC Bayern II – Eintracht Bamberg | 11.4, 19 Uhr | Livestream Stand: 07.04.2025 15:50 Uhr

Sowohl die U23 von Bayern München also auch der FC Eintracht Bamberg konnten in diesem Jahr noch kein Spiel in der Regionalliga Bayern gewinnen. Wird es am Freitag einen Sieger geben? BR24Sport überträgt das Spiel im Livestream.

Bayern München ll hat das Thema Aufstieg längst abgehakt. Den letzten Sieg holte die Elf von Holger Seitz Anfang Dezember gegen FC Augsburg ll. Seitdem gab es für den Unterbau des FCB nur noch einen Punkt, jüngst verlor man mit 1:2 beim TSV Buchbach. Vom letzten Tabellenplatz grüßt der 1. FC Eintracht Bamberg, der im Jahr 2025 ebenfalls noch ohne Sieg ist.

BR24 Sport überträgt das Regionalligaspiel vom FC Bayern München ll gegen den FC Eintracht Bamberg am Freitag, 11.April ab 19.00 Uhr live im Stream. Ihr Kommentator ist Marcel Seufert.

Statt um den Aufstieg geht es für die Zweitvertretung des FC Bayern nur noch darum, junge Spieler zu testen. Der Altersdurchschnitt der letzten Startelf lag bei unter 20 Jahren. Ob in der Partie gegen Eintracht Bamberg an der Grünwalder Straße mit Julien Yanda und Felipe Chavez wieder zwei 17-Jährige auflaufen werden, wird sich zeigen.

Zwei im Jahr 2025 sieglose Teams treffen aufeinander

Die Oberfranken aus Bamberg sind zuletzt trotz eines wilden 4:4 gegen den 1. FC Nürnberg ll am Tabellenende geblieben, da Konkurrent Türkgücü München in der Tabelle vorbeigezogen war. Auch aus dem Landespokal schied der FCE aus - wenn auch unglücklich im Halbfinale gegen Noch-Drittligist SpVgg Unterhaching. In München zu punkten, wäre für die Mannschaft von Trainer Jan Gernlein deshalb nicht nur für die Tabellensituation, sondern auch für die Moral im Abstiegskampf wichtig.

