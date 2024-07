BR24 Sport Erneute Verletzungspause - wie geht's weiter mit Leroy Sané? Stand: 08.07.2024 14:51 Uhr

Leroy Sané musste sich nach dem Aus bei der Fußball-EM 2014 einer Operation unterziehen. Der Offensivmann des FC Bayern fällt einige Wochen aus. Mit Neuzugang Michael Olise hat Sané einen weiteren Konkurrenten im Kampf um einen Stammplatz bekommen.

Von BR24Sport

Leroy Sané vom FC Bayern München ist kurz nach dem deutschen EM-Aus operiert worden. Der Flügelspieler musste sich nach seinen langwierigen Schambeinproblemen einem minimal invasiven Eingriff an der Leiste unterziehen. Dies bestätigte der Rekordmeister. Der 28-Jährige soll Ende Juli mit den weiteren Münchner EM-Teilnehmern wieder ins Training des deutschen Rekordmeisters einsteigen.

Immer wieder Probleme mit dem Schambein

Sané war in diesem Jahr immer wieder von den schmerzhaften Blessuren gestoppt worden. Er zeigte sich während der Heim-Europameisterschaft froh, dass es nach seiner langwierigen Schambein-Verletzung für ihn überhaupt "für die EM gereicht" habe. Auch im Turnier habe er noch Probleme gehabt.

In der Rückrunde sei er beim FC Bayern auch wegen der Ziele in der Champions League schon "ein Risiko eingegangen", als er sich trotz starker Schmerzen von Spiel zu Spiel durchbiss. "Ich kann nicht sagen, ob ich es noch mal machen würde", gab Sané zu. Beim Aus der DFB-Elf gegen Spanien (1:2 n.V.) musste der Angreifer zur Halbzeitpause mit Schmerzen ausgewechselt werden. Im Turnier stand er nur im Achtelfinale gegen Dänemark und im Viertelfinale gegen Spanien in der Startelf.

Sanés Vertrag läuft aus

Sanés Anfälligkeit für Verletzungen begleitet ihn schon durch seine gesamte Profi-Karriere. Besonders in seiner Zeit beim FC Bayern, für den er seit 2020 spielt, fehlte er immer wieder verletzt. Der Vertrag des 28-Jährigen läuft im nächsten Sommer aus. Will der FC Bayern also noch eine Ablöse generieren, muss er Sané (aktueller Marktwert 70 Millionen) in dieser Transferperiode verkaufen. Doch zuletzt sah alles nach einer Vertragsverlängerung aus. Sowohl der Verein als auch der Spieler signalisierten, die Zusammenarbeit über das Jahr 2025 hinaus fortführen zu wollen.

Konkurrenz mit Michael Olise

Trotzdem haben die Münchner jüngst Michael Olise verpflichtet. Der 22-Jährige Franzose mit englischen Wurzeln ist ein Flügelspieler wie Sané. Der Neuzugang von Crystal Palace kommt bevorzugt über die rechte Seite und ist damit ein Konkurrent für Sané. Die Olise-Verpflichtung dürfte aber weniger eine Warnung an Sané sein als viel mehr der Ersatz für Kingsley Coman. Der Franzose gilt aufgrund vieler Verletzungen als Verkaufskandidat beim FC Bayern. Dennoch wird sich Sané auf den Konkurrenzkampf mit Olisé einlassen müssen.

Olise bei Olympia in Paris

Wer jetzt denkt, der deutsche Nationalspieler habe einen gewaltigen Nachteil, weil er aufgrund seiner Verletzung den Start der Vorbereitung verpasst, der irrt. Auch Olise wird nicht die komplette Vorbereitung mit der Mannschaft absolvieren können. Der 22-Jährige wird ab Ende Juli in Paris bei den olympischen Spielen sein. Schließlich hat er sich mit Frankreich für das olympische Fußballturnier qualifiziert. Olise, der nicht für den EM-Kader nominiert worden war, wird also nach Paris fahren und um olympisches Gold zu kämpfen.

In dieser Zeit kann sich dann wiederum Sané beim neuen FC-Bayern-Trainer Vincent Kompany für die Startelf empfehlen. Die neue Bundesliga-Saison startet für die Münchner mit einem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg.

Quelle: BR24Sport im Radio 08.07.2024 - 13:54 Uhr