BR24 Sport DEL: Straubing trennt sich von Headcoach Tom Pokel

Nach fünf Niederlagen in Folge trennen sich die Straubing Tigers von ihrem Trainer Tom Pokel. Das hat der DEL-Klub heute bekannt gegeben. Das niederbayerische Eishockeyteam feierte sieben Jahre viele Erfolge mit dem nun scheidenden Headcoach.

Von Christian Akber-Sade, BR24Sport

Die Straubing Tigers haben sich nach siebeneinhalb Jahren von ihrem Trainer Tom Pokel getrennt. Das gab der Tabellen-Achte der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstagmorgen bekannt. Der 57-jährige US-Amerikaner hatte die Tigers 2017 übernommen und zu einem regelmäßigen Play-off-Teilnehmer geformt. Nach einer Niederlagenserie zog die Klubführung nun die Reißleine.

Sportlicher Leiter sieht "Ziele gefährdet"

"Tom hat über 8,5 Jahre hinweg großartige Arbeit geleistet. Er hat den Klub mitgeprägt und einen großen Anteil an unserer Entwicklung", sagte Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Tigers. "Dennoch sehe ich unsere sportlichen Ziele gefährdet. Die Entwicklung ist nicht so verlaufen, wie ich es mir gewünscht hätte."

Die Tigers hatten in der Deutschen Eishockeyliga zuletzt fünf Niederlagen in Folge hinnehmen müssen. In der Tabelle rangiert das Team aus der Gäubodenstadt aktuell auf dem achten Platz. Die Playoffs-Teilnahme geriet in Gefahr.

Viele Erfolge mit Tom Pokel gefeiert

Pokel, zuletzt dienstältester Coach der DEL, führte Straubing in sechs aufeinanderfolgenden Jahren in die Endrunde, in der vergangenen Saison gelang sogar der Einzug ins Halbfinale. Dreimal qualifizierte sich der Klub unter seiner Führung für die Champions Hockey League und erreichte dort zweimal das Achtelfinale. Mit dem Finale beim Spengler Cup 2024 feierte Straubing zudem einen der größten internationalen Erfolge der Vereinsgeschichte.

Pokel: "Straubing werde ich nie vergessen"

"Ich möchte mich für acht tolle Jahre bedanken", sagte Pokel, der laut Klubangaben "zu einem späteren Zeitpunkt" noch eine offizielle Verabschiedung bekommen soll. "Was für eine Reise! All die schönen Momente, Erinnerungen, Spiele, Erlebnisse und besonders die vielen Freunde in Straubing werde ich nie vergessen."

Wer Pokel nachfolgt, ist noch nicht bekannt. Derzeit ist in der DEL Länderspielpause. Das nächste Spiel ist erst am Freitag in einer Woche.

Quelle: Regionalnachrichten aus Niederbayern 04.02.2025 - 10:30 Uhr