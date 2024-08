Zusammenfassung Paralympics-News kompakt - Alles Wichtige von heute Stand: 30.08.2024 11:27 Uhr

Die Schwimmer Tanja Scholz, Verena Schott und Maurice Wetekam stehen im Finale. Ruderer Marcus Klemp muss in den Hoffnungslauf. Ergebnisse und News von den Paralympics in Paris von Freitag, 30. August.

Para-Schwimmen: Scholz, Schott und Wetekam im Finale

Tanja Scholz ist am Freitag (30.08.2024) bei den Paralympics in Paris in den Endlauf über 100 Meter Freistil eingezogen und schwimmt am frühen Abend um die Medaillen mit. Verena Schott erreichte den Endlauf über 200 m Lagen. Der 18-Jährige Maurice Wetekam schwamm bei seinem Paralympics-Debüt direkt ins Finale über 100 m Brust. Zum Artikel

Para-Rudern: Klemp muss in den Einer-Hoffnungslauf

Marcus Klemp hat einen mäßigen Start in die Ruder-Wettbewerbe hingelegt. In seinem Einer-Vorlauf wurde er Vierter und muss in den Hoffnungslauf. Die deutschen Mixed-Boote müssen in die Warteschleife. Wegen eines Gewitters wurden die Vorläufe unterbrochen. Zum Artikel