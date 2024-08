Nach enger Partie Raguwarans Boccia-Reise endet in der Vorrunde Stand: 30.08.2024 17:59 Uhr

Anita Raguwarans paralympische Premiere endet in der Vorrunde. Nach einem Sieg und einer Niederlage in den ersten beiden Gruppenspielen, musste sie sich in ihrer letzten Parite der Brasilianerin Polyana Laiss Teixeira mit 2:4 geschlagen geben.

Das Los entschied, dass die Brasilianerin die Partie beginnen durfte. Den ersten Ball der Brasilianerin konnte Raguwaran mit zwei starken Versuchen kontern. Die 18-jährige Teixeira entschloss sich daraufhin drei Bälle hintereinander zu spielen, die Raguwaran wiederum mit ihrem Ball konterte. Beide Spielerinnen konzentriereten sich darauf den weißen Zielball zu attackieren und jede kleine Lücke zu nutzen, statt die gegenerischen Bälle wegzuschießen. Vor Raguwarans letzten beiden Versuchen war der weiße Zielball bereits ziemlich "zugebaut". Ihr gelang es zwar noch einen der blauen Bälle etwas näher ans Ziel zu bringen, der Satz ging trotzdem mit 1:0 an die Brasilianerin.

Raguwaran mit viel Druck im zweiten Satz

Im zweiten Satz durfte Raguwaran vorlegen. Ihr erster Ball landete direkt am Zielball und setzte die Brasilianerin früh unter Druck. Diese spielte daraufhin vier Bälle in Folge um die Situation aufzulösen. Raguwarans zweiter Ball war ebenfalls nahzu perfekt gespielt und erhöhte den Druck auf die Brasilianerin, die vergebens mit ihren letzten zwei Bällen versuchte zu kontern. So ging der zweite Satz mit 2:0 an die Deutsche.

Enger dritter Satz

Den dritten Durchgang begann wieder die Brasilianerin, diesmal mit einem deutlichen längeren Bild. Raguwaran konterte, wie bereits im zweiten Satz mit einem sehr guten ersten Ball. Mit ihrem insgesamt vierten Ball konnte sich Teixeira näher an das Ziel heranspielen. Raguwaran gelang es nicht den weißen Ball weiter zu attackieren. Ihre folgenden fünf Bälle blieben ohne Erfolg. Teixeira konnte nicht mehr erhöhen und sicherte sich den Satz mit 1:0

Knapper Sieg für Teixeira

So ging es mit dem Stand von 2:2 in den entscheidenden letzten Satz. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem sich anfangs keine der beiden Spielerinnen deutliche Vorteile verschaffen konnte. Dann spielte Teixeira ihren vierten Ball der einen blauen Ball Raguwarans beiseite schob und sich direkt neben den weißen Spielball legte. Raguwaran hatte ihren letzen Ball bereits gespielt, so konnte die Brasilianerin mit einem zweiten Ball noch erhöhen und gewann den letzten Satz mit 2:0