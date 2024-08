Immer wieder die USA Deutsche Rollstuhl- Basketballerinnen verlieren klar Stand: 30.08.2024 17:44 Uhr

Die deutschen Rollstuhl-Basketballerinnen sind mit einer Niederlage in die Paralympics gestartet - und mit was für einer: Kapitänin Mareike Miller und Co. verloren am Freitagnachmittag gegen die USA mit 44:73 (20:41).

Mal wieder könnte man sagen. Denn das deutsche Team hat eine ganze Reihe schlechter Erinnerungen an die USA: Vor drei Jahren bei den Spielen von Tokio verlor Deutschland das kleine Finale gegen die Amerikanerinnen und ging leer aus. 2016 gab es eine Finalniederlage - auch da hieß der Gegner USA.

In Paris nun war die Partie sehr früh entschieden - weil das Team von Trainer Dirk Passiwan überraschende Schwächen in der Offensive zeigte. 21 Punkte Rückstand zur Pause und eine Erfolgsquote bei den Würfen aus dem Feld von 36 Prozent waren weit von den eigenen Ansprüchen entfernt. Während beim Paralympicssieger von Rio vier Spielerinnen zweistellig punkteten, war es bei Deutschland nur Kapitänin Miller (21).

Einzig gute Nachricht für das deutsche Team: In der Gruppenphase werden bei diesen Paralympics nur die Platzierungen für die Viertelfinal-Paarungen ausgespielt. Weil das Teilnehmerfeld verkleinert worden ist, konnten sich nur acht Teams qualifizieren. Gleiches gilt für das Männerfeld - und auch da startete Deutschland mit einer Niederlage.

Früher deutlicher Rückstand erschwert das Spiel

Schon der Start ins Spiel misslang total. Die Amerikanerinnen verteidigten sehr gut und ließen den Deutschen oft nur schlechte Wurfpositionen. Außerdem machten es sich die Deutschen selbst schwer - und warfen hektisch, wenn die Wurfuhr fast heruntergelaufen war.

Es dauerte viereinhalb Minuten, bis Nathalie Passiwan der erste Korb für ihr Team gelang. Da stand es 2:6. In der ersten Hälfte blieb es bei einzelnen gelungenen Aktionen. Wie von Miller, die unter dem Korb hindurchfuhr, gefoult wurde und trotzdem traf. Aber es passte ins Bild, dass der folgende Freiwurf nicht reinging. Oder wie von Lisa Bergenthal, die kurz hintereinander gleich zweimal traf. Die Konstanz ging der Passiwan-Mannschaft aber komplett ab.

Die USA führten 14:6 (9.), vier Spielminuten später waren auf deutscher Seite nur vier Punkte hinzugekommen. Auf der anderen Seite hatte der Gegner 13 Zähler nachgelegt und Kapitänin Becca Murray sogar für drei getroffen.

Deutlichere Niederlage als in Rio und Tokio

Coach Passiwan versuchte immer wieder, durch Auszeiten den Spielfluss der USA zu stören - und das eigene Spiel zu ordnen. Vergeblich. Und spätestens als es auch nach der Halbzeit wieder fast viereinhalb Minuten bis zum ersten Treffer dauerte, war die letzte Frage, ob es Miller und ihren Teamkolleginnen irgendwie gelingen würde, die Niederlage im erträglichen Rahmen zu halten.

Und mit einem starken letzten Viertel gelang zumindest dies. In Rio fehlten 17 Punkte zu Gold, in Tokio 13 zu Bronze - in Paris waren es allerdings trotz der finalen Steigerung 29. Um wie erhofft wieder in die Medaillenvergabe einzugreifen, muss sich das Team enorm steigern. Weiter geht es am Sonntag (12.45 Uhr, im Livestream auf sportschau.de) gegen Japan. Zum Abschluss der Vorrunde kommt es am Montag (21.30 Uhr, im Livestream auf sportschau.de) zum Duell mit den Niederländerinnen.