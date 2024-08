Para-Sportschießen bei Paralympics Pistolen-Schütze Meyer mit Luftpistole in der Quali raus Stand: 30.08.2024 14:08 Uhr

Eine 7 und eine 5 in der letzten Serie: Pistolen-Schütze Tobias Meyer hat bei den Paralympics das Finale über 10 Meter knapp verpasst.

Der 25-Jährige lag in der Qualifikation mit der Luftpistole über 10 m lange Zeit in der Spitzengruppe. In der Leistungsklasse SH1 war der Deutsche mit einer Serie von 98 am besten von allen 26 Teilnehmern in die Qualifikation gestartet und lag sehr lange mit einem Schnitt deutlich über 9.0 Punkte pro Schuss in aussichtsreicher Postition.

Nach dem ersten Ausrutscher von nur 91 Ringen in der fünften Serie leistete sich Meyer in der sechten und letzten Serie eine 7 und eine 5 - insgesamt nur 88 Ringe und rutschte bis auf Platz 15 ab.

Medaillenchancen für Natascha Hiltrop

Das deutsche Team ist mit fünf Sportschützinnen und Sportschützen in Châteauroux, knapp drei Autostunden südlich von Paris, vertreten. Die besten Medaillenchancen hat Natascha Hiltrop, die am Sonntag erstmals startet.