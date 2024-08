Paralympics 2024 in Paris Tischtennis-Doppel Baus/Schmidberger im Finale Stand: 30.08.2024 17:45 Uhr

Das Tischtennis-Doppel Valentin Baus und Thomas Schmidberger hat als zweites deutsches Duo bei den Paralympics in Paris das Endspiel erreicht.

Das deutsche Para-Tischtennis-Doppel Valentin Baus/Thomas Schmidberger hat bei den Paralympics das Finale erreicht. In der Runde der letzten Vier bezwangen die Doppel-Europameister die EM-Dritten Abdullah Öztürk/Nesim Turan am Freitag (30.08.2024) mit 3:2-Sätzen.

Besserer Start als im Viertelfinale

In der "Arena Paris Sud" erwischte das Duo aus Bochum und Düsseldorf einen deutlich besseren Start im Vergleich zum Vortag. Der erste Satz ging mit 11:7 an das an zwei gesetzte Team in der Leistungsklasse MD8. Im zweiten Durchgang schlugen die an sechs gesetzten Türken mit 11:6 zurück.

Zwei Satzbälle abgewehrt

Das Duo von Bundestrainer Volker Ziegler verlor kurzzeitig den Faden und lag auch im dritten Satz 5:9 hinten. Die Deutschen holten auf, wehrten zwei Satzbälle ab und verwandelten den eigenen ersten zum 13:11. Der aggressive Baus und der defensivstarke Schmidberger, der bei den Paralympics zweimal Gold anpeilt, ließen das Momentum schnell wieder sausen und musste nach einem klaren 2:11 das 2:2 hinnehmen. Aber im entscheidenden fünften Satz machten Baus/Schmidgruber mit einem klaren 11:3 alles klar.

Aufholjagd im Viertelfinale - Endspiel am Samstag

Nach einem lockeren 3:0-Erfolg über ein Duo aus Tschechien zum Auftakt hatte sich das Viertelfinale als Nadelöhr erwiesen: Baus/Schmidberger holten gegen die Chinesen Fu Liu und Xiang Zhai ein 0:2 auf und gewannen die folgenden drei Sätze knapp. Das Endspiel steigt am Samstag um 14:00 Uhr.



cke