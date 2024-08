Zusammenfassung Paralympics-News kompakt - Alles Wichtige von heute Stand: 29.08.2024 12:57 Uhr

Das Tischtennis-Doppel Grebe/Wolf sichert die erste deutsche Medaille. Die Rollstuhl-Basketballer verlieren zum Auftakt. Ergebnisse und News von heute.

Para-Tischtennis: Grebe/Wolf haben Bronze schon sicher

Die erste Medaille hat die deutsche Mannschaft bei den Paralympics in Paris bereits sicher. Das Tischtennis-Doppel Stephanie Grebe und Juliane Wolf zog am Donnerstag (29.08.2024) in der Startklasse WD14 ins Halbfinale ein. Da kein Spiel um Platz drei ausgetragen wird, ist den WM-Zweiten mindestens Bronze nicht mehr zu nehmen. Zum Artikel

Rollstuhl-Basketball: Auftaktniederlage für deutsches Männer-Team

Die deutsche Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft ist mit einer deutlichen Niederlage gegen Top-Favorit Großbritannien gestartet. Beim 55:76 (25:32) leistete sich das Team von Bundestrainer Michael Engel zu viele einfache Ballverluste und verlor im Schlussviertel den Anschluss. Zum Artikel

Para-Schwimmen: Scholz im Finale über 200 m Freistil

Para-Schwimmerin Tanja Scholz hat das Finale über 200 m Freistil in der Klasse S4/5 am Abend erreicht. Verena Schott und Philip Hebmüller sind in ihren Vorläufen ausgeschieden. Zum Artikel