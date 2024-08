Para-Bogenschießen Kliem verpasst direkten Achtelfinaleinzug knapp Stand: 29.08.2024 20:15 Uhr

Die einzige deutsche Teilnehmerin im Para-Bogenschießen, Flora Kliem, hat bei den Paralympics den direkten Einzug ins Achtelfinale knapp verpasst und muss in die Zwischenrunde.

Von Christian Kerber

Die deutsche Einzelkämpferin im Para-Bogenschießen, Flora Kliem, hat am Donnerstag (29.08.2024) zum Auftakt Rang elf in der Platzierungsrunde belegt. Die Göttingerin kam auf 578 Punkte, drei Zähler mehr hätten für Platz neun und die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale gereicht. Auf den besten Wert kam die Paralympics-Dritte von 2016, Elisabetta Mijno, mit 641 Zählern.

23 Teilnehmerinnen gingen auf der Grünfläche Esplanade des Invalides an den Start. Neun Athletinnen qualifizierten sich direkt fürs Achtelfinale, das am Dienstagmittag ausgetragen wird. Die restlichen Schützinnen müssen in die Zwischenrunde, die am Dinestagvormittag stattfindet. Die Weltranglisten-29. Kliem lag lange auf Kurs, spielte zum Schluss mit 40 Punkten ihre schwächste Runde und ließ so noch zwei Konkurrentinnen vorbeiziehen.

Kliem trifft nun am Dienstag in der Zwischenrunde auf die Weltranglisten-Sechste Daniela Cecilia Campos Marzano, die Peruanerin belegte mit nur 459 Punkten Platz 22 von 23. Im Achtelfinale würde Ziva Lavrinc warten. Die Slowenin liegt auf Weltranglisten-Position 15, mit einer persönlichen Bestleistung (588 Punkte) wurde Lavrinc am Donnerstag Sechste der Platzierungsrunde.

Paralympics-Quali gelang 2023 in Rotterdam

Lehramtsstudentin Flora Kliem hatte nach einem Treppensturz vor ein paar Wochen die Vorbereitung kompakter und dosierter gestalten müssen. Zuvor war Paris nach einer Amputation weit weg gewesen. Aber der Finaleinzug bei der Paralympics-Qualifikation in Rotterdam 2023 brachte sie völlig unerwartet in die Seine-Metropole. Wegen der Amputation startet sie in Paris nicht mehr im Rollstuhl, sondern mit Hilfe eines Stehstuhls, einer Art hohem Hocker.

Kliem will "Fluch brechen"