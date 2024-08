Paralympics 2024 in Paris Japan zu stark für deutsches Rollstuhl-Rugby-Team Stand: 29.08.2024 21:19 Uhr

Das deutsche Rollstuhl-Rugby-Team hat zum Start der Paralympics in Paris eine Überraschung gegen Japan verpasst.

Von Christian Kerber

Die deutsche Rollstuhl-Rugby-Nationalmannschaft hat den Paralympics-Auftakt verloren. Im ersten Gruppenspiel am Donnerstag (29.08.2024) unterlag das Mixed-Team dem Weltranglisten-Dritten Japan mit 44:55 (19:28).

Großer Rückstand schon zur Pause

Nach dem ersten Viertel lag der Außenseiter nur mit 12:13 zurück. Ab dem zweiten Viertel baute dann Japan, angeführt von Katsuya Hashimoto, die Führung komfortabel aus. Zur Pause lag Deutschland 19:28 hinten. Den Rückstand konnte die Mannschaft von Bundestrainer Christoph Werner im dritten Viertel auf 32:38 verkürzen. Mehr ging dann aber nicht mehr. Insgesamt lag zu viel Last auf Kapitän Marco Herbst (Hannover) und Aufbauspieler Josco Wilke (Leipzig).

Die Deutschen sind erstmals seit 2008 wieder bei den Paralympics dabei. Vor 16 Jahren hatten die Rugby-Spieler mit einem Sieg über Japan das Spiel um Platz fünf erreicht. Das deutsche Team, das als Außenseiter gilt, aber klammheimlich mit einer Medaille liebäugelt, verpasste damit einen großen Schritt in Richtung Halbfinale.

Nun gegen Kanada und die USA

Nur die beiden Besten kommen weiter. Die nächsten Gegner in der Gruppe A heißen am Freitag Kanada (17:30 Uhr im Livestream auf sportschau.de) und am Samstag USA (11:30 Uhr im Livestream auf sportschau.de). Die US-Amerikaner holten bei allen sechs Paralympics-Teilnahmen eine Medaille und avancierten so zur erfolgreichsten Nation im Rollstuhl-Rugby. Im ersten Gruppenspiel bezwangen die USA Kanada 51:48. Die Hoffnung ist, dass diese beiden Gegner den Deutschen mehr liegen.

"Autoscooter" bei den Paralympics

Rollstuhl-Rugby wurde 2000 in die Paralympics-Wettbewerbe eingegliedert. Es geht ordentlich zur Sache. Die Rollstühle, die aus sechs Rädern bestehen, donnern aufeinander. Experten sprechen scherzhaft von einem Spiel á la "Autoscooter". Körperkontakt ist aber nicht erlaubt. Die meisten Akteure sind angeschnallt. Gespielt wird auf einem Basketballfeld mit einem Volleyball. Die Spieldauer beträgt 4 x 8 Minuten. Man hat 40 Sekunden Zeit für ein Tor. In 20 Sekunden muss die Mittellinie überquert werden. Gespielt wird auf einer Art Basketballfeld.