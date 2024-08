Para-Radsport-Bahn Hausberger und Senska verpassen Bronze auf Bahnrad-Oval Stand: 29.08.2024 16:43 Uhr

Die Bahnradsportler Maike Hausberger und Pierre Senska haben in der 3000-m-Einzelverfolgung bei den Paralympics in Paris die erhofften Bronzemedaillen knapp verpasst. Beide belegten am Donnerstag (29.08.2024) Platz vier.

Die 29-jährige Hausberger hatte in der Qualifikation zwischenzeitlich den Weltrekord inne und sich im "kleinen Finale" Hoffnungen auf Bronze gemacht. Doch im Rennen gegen die Schweizerin Flurina Rigling konnte sie ihren Vorsprung nicht verteidigen. In 3:50,985 Min. hatte die in Trier geborene Bahnradfahrerin im Ziel etwa zwei Sekunden Rückstand auf Rigling (3:48,512). Die Schweizerin konnte ihr Glück kaum fassen und vergoss Freudentränen. Gold sicherte sich mit Xiaomei Wang aus China in Weltrekordzeit von 3:41,692 Min. für die Klasse C3. Im Finale setzte sie sich deutlich gegen die Britin Daphne Schrager (3:51,129) durch, die Hausberger in der Qualifikation noch den Weltrekord der Klasse C2 nach wenigen Minuten wieder entrissen hatte.

Gutes Ergebnis für Hausberger

Hausberger, die halbseitig gelähmt ist, hatte im Vorlauf (3:49,444 Min.) ihre persönliche Bestzeit um 20 Sekunden verbessert. Mit dem vierten Platz im Wettbewerb der zusammen startenden Klassen C1 bis C3 kann sie zufrieden sein. "Egal, wie lange er gehalten hat: Weltrekord zu fahren ist etwas besonderes, das macht mich einfach unglaublich stolz", sagte Hausberger nach der Qualifikation im Sportschau-Interview. 2012 und 2016 war sie bei den Paralympics als Leichtathletin gestartet, danach kam sie über den Para-Triathlon zum Bahnradsport.

Auch Senska verliert "kleines Finale"

Der 36-jährige gebürtige Berliner Senska musste sich im Rennen der Klasse C1 um die Bronzemedaille dem Spanier Ricardo Ten Argiles (3:45,152) deutlich geschlagen geben. In 3:50,926 Min. hatte der Deutsche auf dem Bahnrad-Oval im National Velodrom im Ziel etwa fünf Sekunden Rückstand. Mit seiner Zeit aus der Qualifikation am Mittag (3:45,973) hätte Senska zumindest an Bronze schnuppern können. Gold ging an Zhangyu Li aus China, der im Vorlauf Weltrekord gefahren war.

Enttäuscht dürfte er aber nicht sein: "Ich könnte auch mit Platz vier gut leben. Entweder es klappt, oder es klappt nicht", hatte Senska vor dem Rennen um Rang drei im Sportschau-Interview gesagt. Er hat von Geburt an Muskelschwund an den Unterschenkeln und als Folge davon versteifte Fußgelenke. 2008 startete er im Straßenradrennen bei den Paralympics in Peking, 2021 in Tokio auf der Bahn.

Ulbricht/Förstemann weit weg von den Top-4

Der sehbehinderte Vize-Weltmeister Thomas Ulbricht geht mit großen Ambitionen in Paris an den Start. Noch als Leichtathlet hatte er 2008 in Peking Paralympics-Silber im Fünfkampf und 2016 in Rio Bronze über 100 m gewonnen. Nun will der 39-Jährige auch als Bahnradsportler um die Medaillen mitfahren. Die Qualifikation in der 4000-m-Verfolgung nutzte er dabei zusammen mit seinem Guide Robert Förstemann aber nur als Warm-up für sein Hauptrennen über 1000 m am kommenden Wochenende. Das Duo musste laut Reglement im Rennen am Donnerstag antreten, um auch am Sonntag im Sprint starten zu dürfen. Eine Zeit von 5:21,994 Min. reichte im großen Starterfeld mit 16 Tandem-Teams am Ende nur zu Rang elf. Für den Einzug ins kleine Finale um Bronze hätten Ulbricht/Förstemann über 70 Sekunden schneller sein müssen. Der Niederländer Tristan Bangma fuhr mit seinem Guide Patrick Bos in 3:55,396 Min. Weltrekord.