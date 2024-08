Para-Boccia Anita Raguwaran - Debüt mit "einem gewissen Heimvorteil" Stand: 29.08.2024 08:13 Uhr

Anita Raguwaran hat Einzigartiges geschafft. Als erste deutsche Athletin startet sie bei den Paralympics in Paris im Para-Boccia. Über die Weltrangliste qualifizierte sich die 34-Jährige für den Einzelwettbewerb - und das, obwohl sie mit dem Sport bereits abgeschlossen hatte.

Von Martin Bromber

Anita Raguwaran nimmt einen roten Lederball aus ihrer Tasche. Sie legt ihn in ihre rechte Hand und lehnt sich in ihrem Rollstuhl leicht nach vorne. Ihre schwarzen Haare fallen ihr ins Gesicht. Der rechte Arm mit dem Ball in der Hand schwingt locker, aber präzise, mehrmals vor und zurück. Die Haare bewegen sich rhythmisch dazu. Mit der siebten Wiederholung lässt Anita den Ball in der vordersten Position los. Er fliegt in hohem Bogen und landet einige Meter weiter auf dem grünlich schimmernden Hallenboden, wenige Millimeter vor einem weißen Ball.

Während eines Reha-Aufenthalts entdeckt Raguwaran Boccia für sich

"Boccia hat mir die Welt des Sports eröffnet", sagt Raguwaran, dabei hatte sie in ihrer Kindheit schon mit dem Sport abgeschlossen. "Sport war nie eine große Sache für mich. Ich war nie ein Kind, das gerne gerannt ist", sagt sie heute. Raguwaran lebt mit einer Muskeldystrophie, einem Gendefekt, der die Muskulatur immer schwächer werden lässt. Seit ihrem 25. Lebensjahr nutzt sie einen Rollstuhl.

Aufgrund dieser Erkrankung begibt sie sich 2015 in eine Reha-Klinik in Göttingen. Dort trifft sie eines Abends zufällig auf ihren heutigen Trainingspartner Boris Nicolai. "Wie es halt oft so ist: Saarländer ziehen sich an“, erinnert sich Raguwaran lächelnd. Er macht sie mit dem Boccia-Sport vertraut und Raguwaran merkt schnell, dass sie Talent hat.

Beide stellen fest, dass sie aus demselben Bundesland kommen und so steigt Raguwaran auch bei der BRS Gersweiler-Ottenhausen (Saarbrücken) ins Vereinstraining ein. Sieben Jahre später gewinnen sie beim Weltcup in Rio de Janeiro als Duo Gold. "Ich möchte für andere ein Vorbild sein, um zu zeigen, jeder kann Sport machen und es funktioniert", sagt sie heute rückblickend.

Letztes Trainingslager vor den Paralympics in Paris

In Saarbrücken bereiten sich Raguwaran und Nicolai auf die Paralympischen Spiele in Paris vor. Für Nicolai sind es, nach Tokio, bereits die zweiten Paralympics, Raguwaran ist zum ersten Mal dabei. "Die Vorfreude ist riesig“, sagt die 34-Jährige. "Ich glaube, für jeden Sportler sind die Olympischen oder Paralympischen Spiele das Ziel, auf das man hinarbeitet. Dafür gibt man sein Bestes".

Ihr Ziel ist es, die Vorrunde im Einzelwettbewerb zu überstehen. Die Qualifikation im Mixed (Pairs) haben Raguwaran und Nicolai beim letzten Qualifikationsturnier im portugiesischen Coimbra leider verpasst. "Es war sehr enttäuschend, weil wir alle große Erwartungen und Anstrengungen in das Turnier gesetzt haben". Beide qualifizierten sich über ihren Weltranglistenplatz (Raguwaran 10, Nicolai 8) für Paris. Dort hofft Raguwaran auf "einen gewissen Heimvorteil" und fügt an: "Man ist in zwei bis vier Stunden in Paris und kennt die Gegend." Am 29.08. startet der Einzelwettbewerb der Startklasse BC4 in der Arena Paris Sud 1.

Boccia: Starke Nerven & Fingerspitzengefühl

Boccia ist eine Präzisionssportart. Es braucht starke Nerven und viel Fingerspitzengefühl, um seine eigenen Bälle so nah wie möglich an den Zielball zu spielen. Die Entfernung variiert dabei zwischen 1,5 m und 10 m. Gerade bei missglückten Würfen ist es wichtig, sich davon nicht verunsichern zu lassen. Deshalb haben Anita Raguwaran und Boris Nicolai im vergangenen Jahr viel Mentaltraining absolviert, um an diesen Fähigkeiten zu arbeiten.

"Verhältnisse wie bei Amateuren"

Für viele internationale Spielerinnen und Spieler ist das erhöhte Trainingsaufkommen vor dem Paralympischen Turnier kein Problem. Sie sind Vollprofis und können mehr als doppelt so viel Zeit ins Training investieren als Raguwaran und Nicolai. Die Förderung in Deutschland ist gut, betonen beide Sportler. Speziell die Landesförderung hat sich im letzten Jahr deutlich verbessert. Trotzdem müssen beide Vollzeit arbeiten und trainieren pro Woche ca. 8-10 Stunden in der Halle. "Wir sind im Hochleistungsport, wir sind in der Weltspitze, aber mit Verhältnissen wie bei Amateuren", beschreibt Vereinstrainer Wolfgang Blöchle die Bedingungen.

Erst Paralympics, dann Prüfung

Deshalb wird der Sport bei Anita Raguwaran nach den Paralympics ein wenig in den Hintergrund treten. "Danach muss ich anfangen zu pauken." Anfang 2025 steht für die Assistenz-Ärztin der Radiologie ihre Facharzt-Prüfung an.