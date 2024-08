Schwimmen bei Olympia in Paris Selin und Frauen-200-Meter-Staffel scheiden aus Stand: 01.08.2024 12:42 Uhr

Das deutsche Schwimmteam um Isabel Gose war im olympischen Vorlauf über 200 Meter Freistil nicht schnell genug. Auch Artem Selin scheiterte über die 50 Meter Freistil deutlich.

Enttäuschte Gesichter am Donnerstag bei Isabel Gose, Nicole Maier, Julia Rozinski und Nele Schulze in der Pariser La Defense Arena. Die deutsche Frauen-Staffel hatte über die 200 Meter Freistil den Finaleinzug verpasst.

Mit ihrer Zeit von 7:55,57 Minuten reichte es für das Quartett nur zum zehnten Platz mit einem Rückstand von 9,94 Sekunden auf die Australierinnen (7:45,63 Minuten).

Für Artem Selin war der olympische Traum bereits nach 22,54 Sekunden vorbei. Im siebten Vorlauf über 50 Meter Freistil schlug Selin nur als Achter an und schon da war klar, dass seine Zeit wohl nicht gereicht hatte, um sich als einer der 16 Besten für die beiden Schwimm-Halbfinals zu qualifizieren.

Für Artem Selin waren die Olympischen Spiele in Paris bereis nach weniger als 23 Sekunden beendet.

Das Gefühl war richtig, die Enttäuschung dementsprechend. Der 22-jährige Schwimmer wurde nur 38. der insgesamt 73 gestarteten über die 50 Meter Freistil. 21,94 Sekunden war die Zeit, die für den 16. Platz noch gereicht hatte.

Dominiert wurden die Vorläufe vom Australier Cameron McEvoy, der in 21,32 Sekunden die stärkste Zeit schwamm. Kaum schlechter, aber am lautesten von den Fans in der Halle bejubelt, schnitt der Franzose Florent Manaudou in einer Zeit von 21,54 Sekunden ab.