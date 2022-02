Olympia: Das war der Samstag in Peking

Zweierbob: Nächster deutscher Doppelsieg im Eiskanal

Im Eiskanal bleibt "Team D" das Maß aller Dinge bei diesen Olympischen Spielen: Laura Nolte/Deborah Levi sicherten sich Gold im Zweierbob. Silber ging an Mariama Jamanka/Alexandra Burghardt. Nolte/Levi hatten schon nach zwei von vier Läufen deutlich geführt. Diesen Vorsprung ließen sie sich am zweiten Tag nicht mehr nehmen. Um ein Haar hätte es sogar einen weiteren Dreifachtriumph für den BDM gegeben. Kim Kalicki und Lisa Buchwitz mussten sich aber mit Rang vier zufrieden geben.

Eiskunstlauf: Wenjing/Cong holen Gold für China im Paarlauf

Nach Silber in Pyeongchang haben Sui Wenjing/Han Cong aus China in Peking Gold im Paarlauf gehwonnen. Sie sind damit die Nachfolger von Aljona Savchenko und Bruno Massot. Die Chinesen waren nach dem Kurzprogramm als Führende in die Kür gegangen und konnten ihren Vorsprung knapp verteidigen. Silber und Bronze gingen an Evgenia Tarasova/Vladimir Morozow und Anastasia Mishina/Aleksandr Galliamow (beide ROC ).

Das deutsche Paar Minerva Fabienne Hase/Nolan Steegert belegte nach einer verkorksten Kür nur den 16. und letzten Platz der Konkurrenz. Seegert, der zu Beginn der Spiele neun Tage in Corona-Quarantäne verbringen musste, verließen dabei zeitweise die Kräfte.

Eisschnelllauf: Pechstein-Abschied mit Platz neun

Bei ihrem voraussichtlich letzten olympischen Auftritt hat sich Claudia Pechstein sehr achtbar aus der Affäre gezogen. Allein die Endlauf-Teilnahme im Massenstart war für die 49-Jährige noch einmal ein Erfolg. Dort wurde sie gute Neunte. Ihr drittes olympisches Gold in Peking holte sich die Niederländerin Irene Schouten. Silber ging an Ivanie Blondin aus Kanada, die Italienerin Francesca Lollobrigida wurde Dritte.

Langlauf: Bolschunow holt sein drittes Gold im verkürzten 50-km-Rennen

Skilangläufer Alexander Bolschunow hat den wegen starker Winde und eisiger Temperaturen von 50 auf 30 km verkürzten "Marathon" gewonnen und damit seine dritte Goldmedaille geholt. Auch Silber ging an das Team des Russischen Olympischen Komitees (ROC), Bronze an Norwegen. Bester Starter des Deutschen Skiverbandes im Ziel war Jonas Dobler als 20. mit 3:17 Minuten Rückstand.

Ski Freestyle - Neuseeländer Porteous fliegt zu Gold in der Halfpipe

Mit spektakulären Tricks, perfekten Grabs und sauberen Landungen hat sich Nico Porteous den Olympiasieg in der Halfpipe gesichert. Silber und Bronze in der 220 Meter langen Pipe im Zhangjiakou Genting Snow Park, durch die ein harter Wind wehte, gingen an David Wise und Alex Ferreira aus den USA.

Ski Alpin - Teamwettbewerb wegen Windes abgesagt

Die widrigen Wetterverhältnisse am Olympia-Standort Yanqing sorgen erneut für eine Programmänderung. Erst wurde der Start des Teamwettbewerbs am Samstag (19.02.2022) vorgezogen, dann wurde er mehrmals nach hinten verschoben - bis er abgesagt wurde. Der Wettbewerb wird am Sonntag um 2 Uhr MEZ nachgeholt.

Curling: Schweden gewinnt Final-Krimi gegen Großbritannien

Topfavorit Schweden hat sich in einem denkwürdigen Finale die Goldmedaille im Curlingwettbewerb der Männer gesichert. Das Team um Skip Niklas Edin bezwang das Team aus Großbritannien mit 5:4. Die Entscheidung zugunsten des Weltmeisters von 2021 fiel aber erst im Extra End. Das Spiel um Platz drei gegen Kanada fand bereits am Freitag statt. Kanada siegte mit 8:5 und holte sich die Bronzemedaille.

Eishockey: Slowakei gewinnt "kleines Finale" gegen Schweden

Der 17-jährige Juraj Slafkovsky hat den Deutschland-Bezwinger Slowakei zur ersten olympischen Eishockey-Medaille geschossen. Mit seinem sechsten und siebten Turniertor ebnete der Teenager dem Weltmeister von 2002 den Weg zum 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)-Sieg im Spiel um Bronze gegen Schweden.

