Radsport Weltverband schließt Sportdirektor bei Frauen-Tour aus Stand: 28.07.2023 16:15 Uhr

Der Radsport-Weltverband hat den niederländischen Sportdirektor Danny Stam wegen gefährlicher Fahrweise mit dem Team-Auto von der Tour de France Femmes ausgeschlossen.

Zusätzlich verhängte die UCI eine Geldstrafe von 500 Schweizer Franken gegen den beim Team SD Worx tätigen 51-Jährigen. Nach Ansicht des Dachverbandes zeigten verfügbare TV-Aufnahmen während der fünften Etappe am Donnerstag, "die besondere Gefährlichkeit des Überholens anderer Autos und Fahrer durch Herrn Stam", hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung. Zudem sei er durch "unangemessene Kommentare" aufgefallen.

Stam war selbst als Radprofi aktiv. Sein Team, zu dem die aktuell bei der Tour Gesamtführende Lotte Kopecky gehört, zeigte sich in einer Mitteilung verwundert über die Maßnahme: "Wir sind überrascht, dass die UCI diese Strafe verhängt, aber wir akzeptieren diese Maßnahme." Die Mannschaft räumte ein, dass man vielleicht "zu emotional" auf die Zeitstrafe gegen Fahrerin Demi Vollering reagiert habe. Anna van der Breggen ersetzt Stam während der Tour.

Die zweite Auflage der Frauen-Radrundfahrt über acht Etappen endet am Sonntag mit einem Einzelzeitfahren in Pau. Höhepunkt ist am Samstag die Bergankunft auf dem Tourmalet.