Entscheidung bei Triathlon-Klassiker Ironman-WM wieder dauerhaft auf Hawaii Stand: 01.05.2025 11:21 Uhr

Nach jahrelangen Diskussionen bekommen Männer und Frauen wieder ihre gemeinsame Ironman-WM auf Hawaii. Die Begeisterung ist groß - auch wenn sich nicht alle Wünsche erfüllen.

Die Ironman-Weltmeisterschaft kehrt für Männer und Frauen dauerhaft nach Hawaii zurück. Ab 2026 wird das traditionelle Triathlon-Mekka wieder Schauplatz der wichtigsten Rennen des Jahres - und das im über Jahrzehnte zelebrierten gemeinsamen Eintagesformat. Die viel kritisierte räumliche und zeitliche Trennung der vergangenen vier Ausgaben gehört der Vergangenheit an.

"Ich bin mega glücklich. Und ich bin dankbar dafür, dass Ironman die Arbeit auf sich genommen hat, um wirklich ein Auge darauf zu haben, was die Athleten wirklich wollen" , sagte der aktuelle Weltmeister Patrick Lange in einem Instagram-Video. Er könne es "kaum erwarten, gemeinsam mit unseren wirklich starken Frauen zu laufen und auf der magischen Insel zurück zu sein." Die Kehrtwende folgte einer umfassenden Umfrage von Veranstalter Ironman bei Profi- und Amateurathleten.

Nur noch die Langstrecken-WM in Nizza

Dabei sprach sich die klare Mehrheit für eine dauerhafte Rückkehr an den von 1982 bis 2019 genutzten Standort Kailua-Kona aus. Nach einer coronabedingten zweijährigen Pause war die WM im Frühjahr 2022 nach St. George ausgewichen, ehe bei der Rückkehr nach Hawaii fünf Monate später die Rennen von Frauen und Männern erstmals an unterschiedlichen Tagen stattfanden. In den vergangenen beiden Jahren startete jeweils nur ein Feld auf der Pazifikinsel, das andere in Nizza.

An der Côte d’Azur findet nun nur noch die Langstrecken-WM der Männer am 14. September 2025 statt, 2026 und 2028 sollen dort stattdessen die Ironman-70.3-Weltmeisterschaften ausgetragen werden.

Weniger Aufmerksamkeit für die Frauen?

"Hawaii ist zurück, Baby" , sagte der inzwischen zurückgetretene dreimalige Weltmeister Jan Frodeno völlig euphorisiert: "Ein fantastischer Tag für Triathlon, lasst uns feiern." Er könne "nicht aufgeregter sein, es ist ein echter Gänsehautmoment".

Auch die letztjährige Frauen-Weltmeisterin von Nizza äußert sich positiv. "Super spannende Nachrichten" , betonte Laura Philipp. Es liege "eine aufregende Zukunft vor uns" . Ganz glücklich sei sie mit der Entscheidung aber nicht. "Ich war ein großer Befürworter, dass die Frauen auf Hawaii ihren eigenen Tag bekommen" , erklärte die deutsche Titelträgerin. Aber sie " respektiere " die Mehrheitsmeinung. Bei der zeitlichen Trennung wie im Jahr 2022 hatte deutlich mehr Aufmerksamkeit auf dem Frauen-Rennen gelegen als zuvor.

Eine erneute Durchführung von zwei unterschiedlichen Renntagen sei wegen der Zusatz-Einschränkungen für die Bewohner der Insel grundsätzlich nicht machbar. " Wir alle wissen, dass die lokale Community das nicht möchte" , erklärte Ironman-CEO Scott DeRue. Der Veranstalter werde künftig aber eine gleiche mediale Beachtung der Frauen und Männer sicherstellen. Lange und Co. können die gemeinsame Rückkehr auf die Trauminsel am 10. Oktober 2026 jedenfalls kaum erwarten.