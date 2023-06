Nationalmannschaft Steinmeier vor 1000. Länderspiel: "Unvergessliche Stunden" Stand: 07.06.2023 11:10 Uhr

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat vor dem 1000. Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft in einem Gastbeitrag die Bedeutung des Fußballs hervorgehoben.

"Gerade Länderspiele, gerade die großen internationalen Turniere sind es, die uns – oft schon lange vorher – mitfiebern lassen, die uns unvergessliche Stunden bescheren und in größte Freude oder in tiefste Niedergeschlagenheit versetzen", schrieb Steinmeier im Journal des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), aus dem der Verband einen Auszug veröffentlichte.

Am kommenden Montag (18.00 Uhr/ZDF) steigt in Bremen das 1000. Länderspiel, Gegner ist die Ukraine. "Da ich als zur Neutralität verpflichteter Bundespräsident nicht allzu deutlich meine Vorliebe für meinen Lieblingsverein zum Ausdruck bringen kann, freue ich mich, dass ich bei Länderspielen immer derjenigen Mannschaft die Daumen drücken kann, in der Dortmunder und Schalker spielen", schrieb Steinmeier weiter. Viele der bisherigen Spiele hätten "unser Leben doch reicher gemacht", bilanzierte der Bundespräsident.