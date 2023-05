Basketball NBA-Profi Morant nach neuem Video erneut suspendiert Stand: 14.05.2023 23:12 Uhr

NBA-Profi Ja Morant hat sich ein weiteres Mal in Schwierigkeiten gebracht und ist von den Memphis Grizzlies erneut suspendiert worden. Zum bereits zweiten Mal in weniger als drei Monaten war der 23 Jahre alte Basketballer in einem Stream mit einem Gegenstand zu sehen, der wie eine Waffe aussah.

Beim ersten Mal sperrte ihn die NBA im März für acht Spiele, er verlor damit etwa 669.000 US-Dollar Gehalt. Was nun passiert - die Grizzlies waren in der ersten Runde der Playoffs gegen die Los Angeles Lakers ausgeschieden - ist unklar.

Die NBA teilte mit, man sei dabei, Informationen zu sammeln. Die Grizzlies schlossen Morant von allen Team-Aktivitäten aus. Die Untersuchung wegen des erneuten Videos ist bereits die dritte bekannte Ermittlung der NBA für Fehlverhalten Morants, der der mit Abstand am besten bezahlte Profi im Kader der Grizzlies ist und von der kommenden Saison an 194 Millionen US-Dollar über fünf Jahre verdienen soll.