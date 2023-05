Playoffs in der NHL Panthers erreichen Stanley-Cup-Finals Stand: 25.05.2023 07:24 Uhr

Die Florida Panthers haben in den NHL-Playoffs erstmals nach 27 Jahren wieder in den Finals um den Stanley Cup. Gegen die Carolina Hurricanes holten die Panthers am Mittwochabend (24.05.2023, Ortszeit) durch ein 4:3 im vierten Spiel der NHL-Eastern-Conference-Finals den vierten Sieg und machten den Final-Einzug perfekt.

Matthew Tkachuk traf 4,9 Sekunden vor Schluss und machte die Rückkehr in die Stanley-Cup-Finals nach 27 Jahren Wartezeit perfekt.

Die Panthers hatten zuvor nur einmal, im Jahr 1996, das Finale um den NHL-Titel erreicht, damals gab es vier Niederlagen gegen die Colorado Avalanche.

Golden Knights brauchen noch einen Sieg

Dieses Mal treffen sie aller Wahrscheinlichkeit nach auf die Vegas Golden Knights, die in den Finals der Western Conference 3:1 gegen die Dallas Stars führen und nur noch einen weiteren Sieg benötigen.