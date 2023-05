Europa League Muskuläre Probleme: Leverkusen ohne Bellarabi nach Rom Stand: 10.05.2023 15:38 Uhr

Kurzfristig ohne Karim Bellarabi ist Bayer Leverkusen zum Halbfinal-Hinspiel der Europa League bei der AS Rom aufgebrochen.

Der Ex-Nationalspieler leidet an muskulären Problemen und trat die Reise in die italienische Hauptstadt nicht an. Der Offensivspieler ist somit der einzige Spieler neben dem Langzeitverletzten Patrik Schick, der beim Spiel am Donnerstag in Rom (21 Uhr/RTL) fehlen wird. Für Schick ist die Saison wegen Leistenproblemen vorzeitig beendet.