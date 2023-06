NBA: Mega-Trade: Suns holen Beal und schicken Paul zu Wizards Stand: 18.06.2023 23:03 Uhr

Die Phoenix Suns und die Washington Wizards haben sich in der NBA nach Informationen von US-Medien auf ein großes Tauschgeschäft um die All Stars Chris Paul und Bradley Beal geeinigt.

Details seien wenige Tage vor dem Draft am Donnerstag noch zu klären, aber Paul werde zukünftig für die Wizards und Beal für die Suns mit Kevin Durant und Devin Booker spielen, berichtete unter anderen ESPN am Sonntag. Beals Agent bestätigte demnach den Plan und die Einigung auf ein Gerüst des Deals.

Paul und Beal sind beides Aufbauspieler. Paul ist bereits 38 Jahre alt und hatte zunehmend gesundheitliche Probleme, Beal wird demnächst 30 Jahre alt und hatte noch vier weitere Jahre einen gültigen Vertrag bei den Wizards. Beal hat eine Klausel in diesem Vertrag, die seine Zustimmung zu einem Wechsel erforderlich macht.

Suns erwarten hohe Strafzahlungen

Der vergleichsweise neue Suns-Besitzer Mat Ishbia setzt mit dem Tauschgeschäft noch mehr als ohnehin schon auf die Gegenwart und will mit den Suns in der kommenden Saison nach der ersten Meisterschaft greifen. Er ist dafür offenbar bereit, große Strafzahlungen für das erwartete Überschreiten der Gehaltsobergrenze zu leisten. Nach Angaben von ESPN müssen die Suns allein für Durant, Booker, Beal und Deandre Ayton 163 Millionen US-Dollar Gehalt zahlen in der kommenden Saison. Die Gehaltsobergrenze für die kommende Saison prognostizieren Experten bei etwa 134 Millionen US-Dollar.