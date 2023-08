Transfermarkt Leihe mit Kaufpflicht: Morten Thorsby verlässt Union Berlin Stand: 01.08.2023 10:38 Uhr

Mittelfeldspieler Morten Thorsby verlässt Union Berlin in Richtung Italien. Der 27-Jährige werde für die kommende Saison an den Erstligisten CFC Genua verliehen, wie der Champions-League-Teilnehmer mitteilte.

Beide Clubs vereinbarten im Zuge der Verhandlungen auch eine Kaufpflicht. Weitere Details dazu nannten die Köpenicker nicht. Der Norweger war erst im vergangenen Sommer vom Stadtrivalen des CFC, Sampdoria Genua, nach Berlin gekommen.

Der Wechsel zurück nach Italien hatte sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet. Thorsby konnte sich bei Union nicht dauerhaft in die erste Mannschaft spielen. Besonders in der Hinrunde der vergangenen Saison warfen ihn auch gesundheitliche und mentale Probleme zurück. Mit dem Transfer bauen die Berliner das Überangebot im zentralen Mittelfeld etwas ab. Trotzdem stehen für die drei Positionen im System von Trainer Urs Fischer noch neun Spieler zur Verfügung.