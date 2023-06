Nationalmannschaft Gündogan über DFB-Team: "Müssen einfach liefern" Stand: 06.06.2023 07:28 Uhr

Mit Manchester City greift Ilkay Gündogan nach dem Triple. Danach geht es noch zur Nationalmannschaft. Dafür fühlt sich Gündogan auch mit Blick auf die EM noch voll motiviert.

Für Ilkay Gündogan ist trotz der jüngsten Erfolge mit Manchester City die Fußball-Nationalmannschaft eine Herzenssache.

Er habe sich bewusst dafür entschieden, seine Karriere beim DFB fortzusetzen, weil die Mannschaft noch einiges gutmachen wolle, und dazu gehörten eben auch noch die Spiele nach der langen Saison dazu, sagte der Mittelfeldspieler mit Blick auf die bevorstehenden Länderspiele im Interview dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

"Wenn wir noch für Aufbruchstimmung zur Heim-EM sorgen wollen, dann müssen wir jetzt mit Erfolgserlebnissen loslegen. Da sind wir als Mannschaft in der Pflicht und ich persönlich empfinde auch eine große Motivation dabei, die Erfolglosigkeit nach den letzten Turnieren hinter uns zu lassen", sagte der 32-Jährige.

"Wir müssen einfach liefern!"

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) spielt am 12. Juni in Bremen gegen die Ukraine sowie anschließend in Warschau gegen Polen und in Gelsenkirchen gegen Kolumbien. Für Gündogan sind das drei Partien, mit denen man die Fans zurückgewinnen und auch Lust auf die Heim-Europameisterschaft vom 14. Juni bis 14. Juli kommenden Jahres wecken könne. "Wir müssen einfach liefern! Und das noch vor dem Start der EM, damit wir mit einem positiven Gefühl das Turnier angehen können", sagte er.

Zunächst aber konzentriert sich Gündogan auf das Finale der Champions League am kommenden Samstag in Istanbul gegen Inter Mailand, wo er nach dem Gewinn von englischer Meisterschaft und Pokal das Triple perfekt machen kann.

"Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass die Champions League für mich der Wettbewerb Nummer eins im Weltfußball ist. Ich habe dieses Turnier schon als kleiner Junge einfach nur geliebt", sagte der gebürtige Gelsenkirchener und stellte klar: "Jetzt will ich erst mal das Ding in Istanbul gewinnen und über den EM-Titel 2024 können wir uns dann noch einmal im Sommer nächstes Jahr unterhalten."