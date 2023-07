Bundesliga Eintracht erreicht nur Remis gegen Vitesse Arnheim Stand: 28.07.2023 17:08 Uhr

Eintracht Frankfurt hat im Fußball-Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim nur ein 1:1 (1:0) erreicht.

Den Führungstreffer für den Bundesligisten und Pokalfinalisten schoss der Norweger Nils Petter Hauge (43. Minute) im österreichischen Grödig. Für den Ausgleich sorgte Maximilian Wittek (58.) mit einem sehenswerten Freistoßtor. Von der Strafraumgrenze aus zirkelte er den Ball über die Mauer hinweg und an Nationaltorwart Kevin Trapp vorbei ins linke Toreck.

Bis dahin hatte die Mannschaft von Trainer Phillip Cocu, der für die Niederlande einst 100 Mal im Nationalteam spielte unter anderem sechs Jahre beim FC Barcelona engagiert war, keine einzige Torchance. Die Frankfurter hatten zwar insgesamt mehr Spielanteile, aber im Angriff nicht genug Durchschlagskraft. Zuvor hatte die Eintracht zwei Testspiele gegen die Regionalligisten SG Barockstadt Fulda-Lehnerz und TSV Steinbach Haiger verloren.

Die Partie gegen die Niederländer markierte den Abschluss des ersten Trainingslagers im österreichischen Windischgarsten unter der Regie des neuen Trainers Dino Toppmöller. Vor dem ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal am 13. August bei Lokomotive Leipzig steht noch die offizielle Saisoneröffnung am 5. August gegen Nottingham Forest auf dem Vorbereitungsprogramm. Eine Woche später startet die Eintracht mit dem Heimspiel und Hessen-Derby gegen Aufsteiger SV Darmstadt 98 in die Bundesliga.