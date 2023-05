BBL Brose Bamberg verlängert mit Trainer Amiel Stand: 30.05.2023 21:00 Uhr

Der frühere Basketball-Serienmeister Brose Bamberg hat den Vertrag mit Trainer Oren Amiel um zwei Jahre verlängert. Die zweite Saison sei aber an die Erfüllung sportlicher Ziele geknüpft, wie der Bundesligist mitteilte.

Die Oberfranken hatten in der abgelaufenen Saison den Einzug in die Playoffs erstmals seit Langem verpasst. "Wir werden hart dafür arbeiten, dass wir in der neuen Saison in der Brose Arena guten Basketball sehen können, der uns alle miteinander emotional verbindet", äußerte Amiel in der Vereinsmitteilung.