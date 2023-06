Dauphiné-Rundfahrt Vingegaard siegt bei Bergankunft Stand: 10.06.2023 16:32 Uhr

Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard steht bei der Fernfahrt Critérium du Dauphiné vor dem Gesamtsieg. Der dänische Radprofi gewann die schwere vorletzte Etappe und baute seinen Vorsprung in der Gesamtwertung aus. Es war für ihn bereits der zweite Etappensieg bei der diesjährigen Auflage.

Vingegaard setzte sich im Alleingang auf dem siebten Teilabschnitt hinauf zum Col de la Croix de Fer durch, dem dritten schweren Anstieg des Tages. Der 26-Jährige vom Team Jumbo-Visma liegt nun 2:11 Minuten vor dem Briten Adam Yates und 2:24 Minuten vor dem Australier Ben O'Connor.

Buchmann bester deutscher Fahrer

Zweiter auf der knapp 148 Kilometer langen Etappe durch die Alpen wurde mit 41 Sekunden Rückstand Yates, Rang drei ging 53 Sekunden hinter Vingegaard an den Australier Jai Hindley vom deutschen Team Bora-hansgrohe.

Bester Deutscher war erneut Emanuel Buchmann (Team Bora-hansgrohe). Der Ravensburger kam mit einem Rückstand von 3:32 Minuten auf Platz 25 ins Ziel und belegt in der Gesamtwertung als bester Deutscher vor der Abschlussetappe Rang 23.

Die Dauphiné-Rundfahrt dient traditionell als Test für die in drei Wochen beginnende Tour de France. Das Rennen endet an diesem Sonntag in Grenoble.