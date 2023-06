Dauphiné-Rundfahrt Zimmermann gewinnt 6. Etappe - Vingegaard verteidigt Gelb Stand: 09.06.2023 16:48 Uhr

Der deutsche Radprofi Georg Zimmermann hat die 6. Etappe des 75. Criterium de Dauphine gewonnen und damit den bisher größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Der 25-Jährige vom Team Intermarche-Circus-Wanty setzte sich am Freitag nach 170,2 km von Nantua nach Crest-Voland im Sprint gegen den Franzosen Mathieu Burgaudeau (Total Direct Energie) durch.

"Ich kann es nicht glauben. Ich habe einfach mein Bestes gegeben. Es ist perfekt aufgegangen. Gestern hat es nicht geklappt, da habe ich es heute einfach noch einmal probiert", sagte Zimmermann und ergänzte: "Ich bin stolz. Die ganze harte Arbeit hat sich bezahlt gemacht."

Kurz vor dem Ziel Attacke aus Spitzengruppe

Knapp zwei Kilometer vor dem Ziel hatte der Augsburger aus der Spitzengruppe heraus attackiert und am Ende die besseren Beine als Burgaudeau, der etwa 500 m vor dem Ziel aufgeschlossen hatte. Es ist der erste deutsche Etappensieg bei der Dauphine seit drei Jahren, 2020 triumphierte Lennard Kämna.

Tour-de-France-Gewinner Jonas Vingegaard (Team Jumbo-Visma) verteidigte am Tag nach seinem souveränen Etappensieg, mit dem er das Gelbe Trikot übernommen hatte, die Führung im Gesamtklassement. Die siebte Etappe führt am Samstag über 147,9 km von Porte-de-Savoie nach Col de la Croix de Fer. Die Rundfahrt endet am kommenden Sonntag.