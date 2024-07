Formel 1 in Belgien Hochspannung in Spa - "Reifenflüsterer" Russell kocht Hamilton ab Stand: 28.07.2024 16:40 Uhr

Die ersten drei trennten nur 1,173 Sekunden - mit einem tapferen Sieger: Dank einer mutigen Strategie hat George Russell das Formel-1-Rennen in Spa vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton und Oscar Piastri gewonnen. Der WM-Führende Max Verstappen hatte am Sonntag (28.07.2024) zum vierten Mal in Folge das Nachsehen.

Schon beim Qualifiying hatte sich angedeutet, dass der Niederländer, der sieben der ersten zehn Saisonrennen gewonnen hatte, auch in Belgien nicht in die Siegerspur zurückfinden wird. Verstappen fuhr zwar die mit Abstand schnellste Zeit, wurde aber aufgrund eines Motorenwechsels seines Rennstalls Red Bull auf Rang elf zurückgestuft.

Von dort arbeitete sich der 26-Jährige zwar erwartungsgemäß weit nach vorne, seinen vierten Erfolg in Spa-Francorchamps verpasste er jedoch deutlich. Verstappen wurde Fünfter hinter dem Top-Trio, kam in den letzten Runden nicht mehr an Charles Leclerc vorbei, konnte aber immerhin die Angriffe von Lando Norris abwehren.

Hamilton mit Top-Start

So deutete vieles darauf hin, dass die Abschiedstour von Hamilton, der nach dieser Saison Mercedes nach elf Jahren verlassen und zu Ferrari wechseln wird, mit seinem insgesamt 105. Karrieresieg weitergehen wird. Drei Wochen zuvor hatte der 39-Jährige in seiner Heimat beim Großen Preis von Großbritannien seinen ersten Erfolg nach fast 1.000 Tagen gefeiert, landete danach in Ungarn beim Sieg von Piastri ebenfalls auf dem Podium und konnte Verstappen besiegen.

In Spa-Francorchamps legte Hamilton furios los, überholte von Platz drei startend sofort Sergio Perez und schnappte sich in der dritten Runde schon Qualifying-Sieger Leclerc. Seine Führung konnte der siebenfache Weltmeister behaupten, sein Mercedes-Kollege hatte an diesem Tag aber den besseren Plan. Russell setzte auf den 44 Runden in Spa-Francourchamps auf eine Ein-Stopp-Strategie, setzte sich so nach dem zweiten Halt in der Boxengasse von Hamilton an die Spitze und konnte die tatsächlich behaupten.

Russell trotzt den nachlassenden Reifen

Die Entscheidung fiel allerdings erst in den letzten Kurven. Vier Runden lang hatte sich Russell mit den deutlich schlechtesten Reifen gegen Hamilton zur Wehr setzen müssen und schaffte es vor allem zu Beginn der langen Geraden, sich immer wieder den nötigen Vorsprung auf seinen Mercedes-Partner zu verschaffen.

Wegen des Duells schaffte es dann Piastri, den Anschluss herzustellen, einen Überholversuch konnte der Ungarn-Sieger aber nicht mehr starten. Und so fuhr Russell als erster unmittelbar vor Hamilton und Piastri über die Linie und bedankte sich bei seinem Team. "Super Strategie, ihr seid die Besten" , schrie er über den Funk. Sein Boss Toto Wolff bezeichnete ihn daraufhin als "Reifenflüsterer" .

Russell: "Haben gepokert"

"Das war unglaublich, hätte das jemand mit dieser Strategie vorhergesagt, hätte ich das nicht für möglich gehalten. Aber sie hat funktioniert. Das ist ein Teamerfolg. Wir haben gepokert, aber das Auto hat sich super angefühlt" , sagte Russell. "Der Doppelsieg für das Team ist ein unglaubliches Ergebnis und super vor der Sommerpause."

Hamilton hakte zwar ab, dass er oder sein Teamkollege noch ins Rennen um den WM-Titel eingreifen werden können, Mercedes hat aber nicht nur wegen des Spa-Erfolges gezeigt, dass es wieder zu den besten Teams gehört. Am 25. August geht es in der Formel 1 weiter mit dem Grand Prix der Niederlande in Zandvoort - da sollte Verstappen so langsam zurückschlagen, sonst könnte es trotz des aktuell noch komfortablen Vorsprungs von 78 Punkten auf Norris doch noch eng werden.