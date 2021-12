Corona-Beschluss: Geisterspiele ab 28. Dezember

Neben Diskussionen zu Kontaktbeschränkungen und einer möglichen Impfpflicht waren auch "überregionale Sport-, Kultur- und vergleichbare Großveranstaltungen" Thema bei der angesichts der Bedrohung durch die Omikron-Variante einberufenen Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag (21.12.2021).

Hallen und Stadien komplett ohne Fans

Am frühen Abend verkündete Bundeskanzler Olaf Scholz dann das, was sich schon am Montag angedeutet hatte: Ebenjene Großveranstaltungen finden ab dem 28. Dezember ohne Zuschauer statt. Das bedeutet für den deutschen Profisport, dass sowohl in Hallen, als auch in den Stadien dann landesweit erst einmal keine Fans zugelassen sein werden. Für die in der Coronakrise ohnehin finanziell stark belasteten Vereine und Ligen bedeutet das wiederum enorme Umsatzeinbußen.