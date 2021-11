DOSB: Tiefgreifendes Misstrauen an der Spitze

Dass auf den Führungsetagen des Deutschen Olympischen Sportbundes DOSB weder Harmonie noch Vertrauen herrscht oder respektvoll miteinander umgegangen wird, ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Dass aber alles noch schlimmer ist als das, was bisher öffentlich wurde, belegen nun Antworten des Aktivenvertreters Jonathan Koch und anderer auf den Fragenkatalog der Landessportbünde an Präsidium und Vorstand des DOSB . Es geht um die forensische Durchleuchtung von Mailaccounts und die Isolation vermeintlicher "Nestbeschmutzer" .

Fragen zu Vorgängen rund um anonyme Mail

In dem LSB -Fragenkatalog wurden die Mitglieder unter anderem befragt, ob und wie sie daran beteiligt waren, rechtlich gegen das ehemalige Vorstandsmitglied Karin Fehres oder den Triathlon-Verbandspräsident Martin Engelhardt vorzugehen. Oder wie es zu dem Auftrag eines Sprachgutachtens kam, mit dem man die Autorenschaft einer anonymen Mail vom 6. Mai herausfinden wollte. Diese Mail, in der von einer "Kultur der Angst" innerhalb des DOSB die Rede ist, war Auslöser für die Führungskrise, in deren Verlauf DOSB-Präsident Alfons Hörmann seinen Rückzug ankündigen musste.

Als Urheberin der Mail im Namen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Verbandes machte man an der DOSB-Spitze offenbar Karin Fehres aus. Das ehemalige Vorstandsmitglied sei durch besagtes Sprachgutachten als Autorin der Mail ausgemacht worden, behauptete die Verbandsführung in einem Schreiben an Fehres und drohte ihr mit juristischen Schritten, sollte sie sich nicht öffentlich als Verfasserin der Mail bekennen. Fehres nannte die Vorwürfe "absurd und haltlos" .

Koch wird zum Außenseiter im DOSB -Präsidium

Seit diesem 6. Mai, als die anonyme Mail dem DOSB ins Haus flatterte, hat auch der ehemalige Ruderer Jonathan Koch keine gute Zeit mehr im Kreis des DOSB-Präsidiums. Er ist zum Außenseiter geworden, weil er sich weigerte, ein Statement zu unterschreiben, in dem die Mehrheit der Präsidiumsmitglieder dem Präsidenten Alfons Hörmann "das uneingeschränkte Vertrauen und unsere vollumfängliche Unterstützung" aussprach. Kochs Name stand trotzdem damals unter dem Statement, das Hörmann das Vertrauen aussprach. Der Athletenvertreter sah sich deshalb zu einer Richtigstellung genötigt. Er sei mit dem "Wording" nicht einverstanden.

Koch war danach isoliert innerhalb des DOSB-Präsidiums, galt als "Nestbeschmutzer", wie er nun in seiner der Sportschau vorliegenden Antwort auf den Fragenkatalog der Landessportbünde schildert. "Mir wurde teilweise offen, teilweise in geschützten Räumen unterstellt, nicht die Wahrheit zu sagen, von außenstehenden Kräften instrumentalisiert worden zu sein und die Hauptschuld an der größten Krise des DOSB zu tragen" , schreibt Koch. Am 3. Juli sei ihm zudem der Zugang zu einer Präsidiumssitzung verweigert worden. "Zu dieser wollte ich mich wie gewohnt digital zuschalten und wurde kurzfristig ohne die Chance der eigenen Einflussnahme praktisch ausgeladen, indem mir zwei Stunden vor Sitzungsbeginn durch die Vorstandsvorsitzende (VV) mitgeteilt wurde, dass beschlossen worden sei, dass es keine Zuschaltung geben würde.