DOSB-Affäre um Hörmann Kommissionsbericht - "Kein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten" Stand: 19.10.2022 19:20 Uhr

Ex-DOSB-Präsident Alfons Hörmann soll unter dem Einsatz von viel Geld versucht haben, die Urheberschaft eines anonymen Briefes mit Kritik an seiner Führung herauszufinden. Eine externe Prüfung ergab nun: Strafrechtlich relevant war das Verhalten nicht.

Das Präsidium des Deutschen Olympischen Sportbundes veröffentlichte am Mittwoch (19.10.2022) den Bericht einer externen Kommission zur Prüfung der Vorgänge im DOSB in der "Brief-Affäre" um den früheren Präsidenten Alfons Hörmann und beendete die Aufarbeitung damit.

Darin wurde festgestellt, "dass kein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten der DOSB-Verantwortlichen" vorliege. Clemens Basdorf und Christa Thiel hatten Ende Januar 2022 vom neuen Präsidium um Hörmann-Nachfolger Thomas Weikert den Auftrag erhalten, das Handeln von Präsidium und Vorstand zwischen Mai und Dezember 2021 juristisch und nach den im DOSB geltenden Good-Governance-Regeln einzuordnen und zu bewerten.

Im Brief hieß es: "Kultur der Angst im DOSB" unter Hörmann

Dabei ging es um die Folgen eines anonymen Briefs vom 6. Mai, in dem stand, dass es unter Hörmanns Führung eine "Kultur der Angst" gegeben habe. Danach hatten der umstrittene Präsident und die ehemalige Vorstandsvorsitzende Veronika Rücker unter anderem per Sprachgutachten versucht, die Urheberschaft zu klären. Dafür war viel Geld geflossen.

"Mehr als 700.000 Euro sind insgesamt für Beratungen aufgewendet worden. Und es wurden sehr viele Anwälte zu sehr stattlichen Gebühren beschäftigt", sagte Basdorf, "bei jeder einzelnen Beratung kann man sagen, völlig unsinnig war es nicht." Der Einsatz des Geldes sei nicht als Veruntreuung zu werten, "weil ein Schädigungsvorsatz zum Nachteil des Verbandes nicht vorliegt", so Basdorf.

Ex-DOSB-Präsident Alfons Hörmann

Hörmann äußert "Bedauern, wenn meine Art als unangemessen epfunden wurde"

"Dass einige unserer Entscheidungen in diesen schwierigen Zeiten nicht immer angenehm und ohne entsprechende Hintergrundinformationen manchmal nur schwer nachvollziehbar waren, kann ich verstehen", teilte Hörmann in einer Stellungnahme mit. "Wenn meine Art von Fordern und Fördern an manchen Stellen als zu klar und teilweise als unangemessen empfunden wurde, dann bedauere ich das."

Die ehemalige Vorstandsvorsitzende Rücker schrieb: "Fakt ist: Sämtliche (!) Schritte im Zuge der Aufarbeitung, insbesondere die nun im Nachhinein durch den Bericht kritisierten juristischen und kommunikativen Maßnahmen, erfolgten auf expliziten Expertenrat". Der Bericht ist auf den Internetseiten des DOSB einsehbar.