"Dem Aufsichtsrat gehören an …5. der/die Vorsitzende des Sportausschusses des Deutschen Bundestages oder ein vom Ausschuss benanntes Mitglied des Sportausschusses." So steht es unter Paragraph acht der Satzung der Nationalen Anti-Doping-Agentur ( NADA ). Eine Formalie eigentlich, die nun aber für einige Aufregung sorgt. Denn seit dem 1. Januar hat nun Frank Ullrich ( SPD ) qua Amt einen Posten als NADA -Aufsichtsrat inne.

Verstrickungen ins DDR -Dopingsystem