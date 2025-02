Leichtathletik-DM in Dortmund Heß springt wieder 17 Meter, Kolberg zeigt ihre Klasse Stand: 23.02.2025 13:45 Uhr

Beim Finale der Leichtathletik-DM geht es Schlag auf Schlag: 14 Entscheidungen stehen am Sonntag (23.02.2025) an, zum Auftakt zeigten Max Heß und Majtie Kolberg, dass sie im DLV-Kader zu den Besten gehören. Hier gibt es alle Ergebnisse der Wettkämpfe in Dortmund.

Die Deutschen Meisterschaften hatten bereits einige Höhepunkte zu bieten. Yemisi Ogunleye stieß die Kugel mit 20,27 Metern so weit wie noch nie in ihrer Karriere. Einen Tag später lieferten sich Marlene Meier und Rosina Schneider ein packendes Rennen über 60 Meter Hürden, Torben Blech und Bo Kanda Lita Baehre teilten sich den Titel im Stabhochsprung und es gab Überraschungen im Hochsprung der Frauen, Weitsprung der Männer und durch Alexandra Burghardt über 60 Meter.

Der Höhepunkt des letzten Wettkampftages ist der Weitsprung der Frauen mit Malaika Mihambo.

Dreisprung der Männer

Max Heß hat zuletzt in Metz mit 17,41 Metern die beste Weite weltweit in dieser Saison und die zweitbeste seiner Karriere hingelegt. In Dortmund ging es nicht ganz so weit, aber seine 17 Meter waren trotzdem richtig gut - erst sechsmal wurde in diesem Jahr weiter gesprungen, zweimal vom 28-Jährigen selbst.

Dass Gold nur über ihn ging, war klar, zu groß ist der Rückstand der Konkurrenz. In der wuchs Steven Freund über sich hinaus und schaffte mit 15,85 Metern eine neue persönliche Bestleistung. Hinter dem Silbergewinner wurde Mohammad Amin Alsalami (15,53 Meter) Dritter.

1500 Meter der Frauen

Majtie Kolberg gehört über die 800 Meter zur Weltspitze, versuchte es in Dortmund aber über 1500 Meter - und krönte sich tatsächlich zur Deutschen Meisterin. Im Schlussspurt zeigte die 25-Jährige ihre Tempovorteile und zog noch an Elena Burkard vorbei, gewann in 4:13,65 Minuten (persönliche Bestleistung) 0,13 Sekunden vor ihrer Kontrahentin. Dahinter sicherte sich Jolanda Kallabis in 4:14,52 Minuten Bronze.

Stabhochsprung der Frauen

Nach sieben Jahren hat es Friedelinde Pertershofen wieder geschafft, 4,30 Meter zu überqueren - das reichte aber nur für Silber. Das lag daran, dass die Favoritin Anjuli Knäsche trotz ihrer Verbesserung nicht zu schlagen war, sie gewann mit 4,40 Metern. Anna Hiesinger (4,10 Meter) wurde Dritte.