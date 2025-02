Leichtathletik-DM in Dortmund Maihöfer, Meyer und Thorwirth holen die ersten Titel Stand: 21.02.2025 19:38 Uhr

An diesem Wochenende (21. bis 23.02.2025) finden in Dortmund die Deutschen Hallen-Meisterschaften in der Leichtathletik statt. Die ersten Titelträger sind Kugelstoßer Eric Maihöfer und die 3000-Meter-Läufer Lea Meyer und Maximilian Thorwirth. Hier verpassen Sie kein Ergebnis vom ersten Wettkampftag.

An dem stehen insgesamt vier Entscheidungen an. Neben dem Kugelstoßen der Männer kämpfen die Männer und Frauen jeweils über 3000 Meter um den Titel, zum Abschluss tritt dann einer der größten Stars der deutschen Leichtathletik in den Ring. Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye ist im Kugelstoßen die haushohe Favoritin, neben dem Titel schielt sie darauf, erstmals in dieser Saison die 20-Meter-Marke zu knacken.

3000 Meter der Männer

Maximilian Thorwirth feierte bereits zum dritten Mal bei den Deutschen Meisterschaften - sein letzter Titel war aber bereits drei Jahre her. In 7:51,03 Minuten setzte sich der 30-Jährige durch und besiegte die durchaus höher eingeschätzten Florian Bremm, der den Schlussspurt verlor und 0,10 Sekunden nach Thorwirth ins Ziel kam, und Sam Parsons (7:52,32 Minuten).

3000 Meter der Frauen

Lea Meyer hatte nur vor dem Startschuss ein paar Probleme - danach löste ihre fast schon Pflichtaufgabe souverän. Viel später als alle anderen kam die 27-Jährige an die Linie und musste sich ganz an Rand in das letzte freie Fleckchen quetschen. Doch auch das konnte die Favoritin nicht daran hindern, deutlich zum Sieg zu laufen.

8:53,82 Minuten benötigte Meyer für die drei Kilometer, sie setzte sich dabei bereits nach der Hälfte des Rennens deutlich ab und überrundete mehrere ihrer Kollegin auf der 200-Meter-Runde. Weil die Läuferin des VfL Löningen in der Schlussphase des Rennens aber nicht mehr alles gegeben hat, war der Rückstand der Verfolgerinnen nicht so groß, wie er hätte sein können. Silber ging an Elena Burkard (8:58,26 Minuten), Bronze an Vanessa Mikitenko (9:04,49).

Kugelstoßen der Männer

Auch hier hat sich der Favorit durchgesetzt: Mit Eric Maihöfer gewann der Athlet, der schon mit der besten Vorleistung in den Wettkampf gegangen war. Doch der 23-Jährige wurde nicht nur Deutscher Meister, sondern er sicherte sich auch noch die Möglichkeit, bei der EM in Apeldoorn (Niederlande) von 6. bis 9. März dabei zu sein.

Mit einer Weite von 20,37 Metern (neue persönliche Bestleistung) überbot er die vom Deutschen Leichtathletikverband geforderte Leistungsbestätigungsnorm von 20,30 um sieben Zentimeter. "Wenn ich mit darf, fahre ich auf jeden Fall hin. Es ist eine Überraschung, dass ich das jetzt doch geschafft habe. Ich freue mich auf jeden Fall und möchte da zeigen, dass wir im deutschen Männer-Kugelstoßen nicht ganz abgeschnitten sind" , sagte Maihöfer.

Zweiter wurde Titelverteidiger Silas Ristl, der wie Maihöfer für den VfL Sindelfingen startet, mit 19,68 Metern, Rang drei ging an Dennis Lukas (LG Idar-Oberstein/19,11 Meter).