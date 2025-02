Exklusiv in der Sportschau Mihambo und Ogunleye die Stars bei der Leichtathletik-DM Stand: 20.02.2025 20:30 Uhr

Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye und Weitsprung-Königin Malaika Mihambo sind die Topstars bei der Hallen-Leichtathletik-DM am Wochenende in Dortmund. Die Sportschau zeigt alle drei Tage web-exklusiv.

Auf wen dürfen sich die Leichtathletik-Fans freuen?

Klar, dass Olympia-Gold für Ogunleye in Paris und Olympia-Silber für Mihambo bis nach Dortmund strahlen - aber es gehen neben den beiden Leistungs- und Sympathieträgerinnen noch viele weitere Top-Athletinnen und Athleten von Freitag (21.02.2025, Wettkampfbeginn 18 Uhr) bis Sonntag in der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle an den Start.

Lisa Mayer will auf den 60 Metern unbedingt die EM-Norm von 7,20 Sekunden knacken, auf der 200-Meter-Strecke hat Jessica-Bianca Wessolly die 23-Sekunden-Schallmauer im Visier. Interessant wird bei den Frauen auch das 3.000-Meter-Rennen, weil sich dort mit Lea Meyer und Elena Burkard zwei Asse duellieren, die eigentlich im Hindernis-Lauf beheimatet sind. Im Hochsprung wäre alles andere als der Titel für Imke Onnen eine Überraschung.

Bei den Männern ist über die 60 Meter ein Krimi zu erwarten, denn Chidiera Onuoha, Heiko Gussmann und Titelverteidiger Kevin Krantz sind nach ihren Vorleistungen alle komplett auf Augenhöhe. Dagegen wäre über 200 Meter alles andere als erneutes DM-Gold für Robin Ganter eine Überraschung. In den Stabhochsprung geht Torben Blech (Jahresbester mit 5,80 Meter) als leichter Favorit, doch Oleg Zernikel und Bo Kanda Lita Baehre haben in dieser Saison auch schon 5,70 Meter übersprungen und kommen mit Gold-Ambitionen.

Wo kann man die DM sehen - und wann?

An allen drei Tagen ist das Event im Livestream bei sportschau.de und in der ARD-Mediathek zu sehen. Die Sendezeiten im Überblick:

Freitag: 17:55-20:45 Uhr

Samstag: 11:35-18 Uhr

Sonntag: 12:10-16:45 Uhr

Dazu gibt es im Rahmen der ARD-Wintersport-Sendungen im Ersten am Samstag (ca. ab 17.30 Uhr) und am Sonntag (exakte Zeit noch offen) Zusammenfassungen der Leichtathletik-Wettkämpfe.

Kollidiert die DM mit Top-Events in der Nachbarschaft?

In der Tat: Am Samstag um 18.30 Uhr spielt der BVB in Steinwurfweite zur Helmut-Körnig-Halle gegen Union Berlin. Der DLV empfiehlt deshalb allen Leichtathletik-Zuschauern, die Halle erst zu verlassen, wenn das Spiel der Borussia angepfiffen ist. Ebenfalls direkt um die Ecke steigt in der Westfalenhalle um 15 Uhr der Handball-Hit in der European League zwischen Borussia Dortmund und Sola HK aus Norwegen - von daher ist die Anreise mit den "Öffis" erfolgsversprechender als die Parkplatzsuche in Hallennähe.

Wie viele Titel werden vergeben?

Bei Frauen und Männern gibt es in Dortmund 13 Disziplinen, die ersten Gold-, Silber- und Bronzemedaillen gibt es am Freitag über 3.000 Meter und dann im Kugelstoßen. Am Samstag geht es mit vier Entscheidungen weiter, Sonntag werden dann nochmal jeweils sieben Champions gekürt. Abschluss ist traditionell das Staffel-Event über 4 x 200 Meter.

Malaika Mihambo

Worum geht es noch bei der DM?

Die Stars wie Ogunleye und Mihambo wollen Schwung aufnehmen für die anstehende Hallen-EM in Apeldoorn/Niederlande vom 6. bis 9. März, für viele andere Starter in Dortmund geht es darum, die EM-Normen zu erfüllen. Bei der EM will der DLV nach eigenen Angaben mit "einem großen und starken Aufgebot" antreten. Die Hallen-WM im chinesischen Nanjing (21. bis 23. März) spielt in den Planungen der meisten Athleten hingegen keine Rolle, weil es zu sehr mit der Vorbereitung auf die Freiluftsaison kollidiert.

Wer ist der sicherste Gold-Kandidat in Dortmund?

Wer Geld auf die Titelträger setzen möchte, hat im Fall von Max Heß die geringste Quote zu erwarten: In keiner Disziplin beherrscht eine Athletin oder ein Athlet dermaßen die Konkurrenz wie der 28-jährige Chemnitzer den Dreisprung. Der Dauer-Sieger auf nationaler Ebene hat in diesem Jahr bei einem Meeting in bereits 17,41 Meter geschafft, die anderen Deutschen springen fast zwei (!) Meter kürzer. So ist in Dortmund Benedikt von Hardenberg Silber-Favorit - mit einer Saisonbestleistung von 15,60 Metern.

Welche Stars fehlen bei der DM?

Gesa Felicitas Krause fehlt im 1.500 Meter-Rennen, sie lässt die Hallensaison diesmal aus. Bei den Top-Sprinterinnen hat Titelverteidigerin Rebekka Haase ihre Saison nach dem Sieg beim Indoor-ISTAF in Berlin beendet, Gina Lückenkemper hatte sich in Düsseldorf verletzt und pausiert aktuell. Auch Christina Honsel, die eigentlich im Hochsprung für einen spannenden Zweikampf mit Onnen hätte sorgen sollen, ist angeschlagen und setzt aus, um ihre Teilnahme an der Hallen-EM in Apeldoorn nicht zu gefährden. Bei den Männern bereitet sich 100-Meter-Rekordmann Owen Ansah bereits auf die Outdoor-Saison vor, im Weitsprung fehlt Abo-Meister Simon Batz verletzt.