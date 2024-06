Zweiter EM-Tag in Rom - so läuft es am Abend Tentoglou holt Weitsprung-Gold, Sprinter Ansah im EM-Finale Stand: 08.06.2024 22:57 Uhr

Der Grieche Miltiadis Tentoglou hat bei der Leichtathletik-EM in Rom am Samstag (08.06.2024) mit einer überragenden Leistung die Goldmedaille im Weitsprung gewonnen. Der deutsche Sprinter Owen Ansah steht im Finale über 100 m. Der zweite Wettkampftag im Überblick.



Weitsprung: Tentoglou holt Gold im Weitsprung

Der griechische Olympiasieger, Welt- und Europameister Miltiadis Tentoglou hat seinen Titel im Weitsprung verteidigt und sich dabei selbst übertroffen. Der 26-Jährige sprang 8,65 m weit und erreichte damit eine Weltjahresbestleistung sowie einen Meisterschaftsrekord. Silber ging an Mattia Furlani aus Italien (8,38), Bronze holte sich der Schweizer Simon Ehammer (8,31). Der deutsche Starter Luka Herden wurde mit 8,01 m Achter, Simon Batz verpasste mit nur einem gültigen Versuch über 7,65 m den Endkampf der besten acht Springer.

100 m der Männer: Owen Ansah im Finale

Owen Ansah ist im Sprint über 100 m ins Finale eingezogen - einen deutschen Starter hat es bei einer EM seit zehn Jahren nicht gegeben. Ansah wurde in seinem Halbfinale in 10,18 Sekunden Zweiter. Auch Robin Ganter kam in seinem Lauf als Dritter ins Ziel (10,21) und erreichte das Finale, musste das aber aufgrund von muskulären Problemen absagen. Für Yannick Wolf reichte es in seinem Halbfinale dagegen nicht. Das Finale steigt ab 22.53 Uhr.

100 m Hürden: Schneider verpasst Finale, Gold für Samna-Mayela

Die Französin Cyrena Samna-Mayela hat Gold über 110 m Hürden gewonnen, sie lief in 12,31 Sekunden Jahresweltbestzeit. Silber holte Ditaji Kambundji (12,40), Bronze ging an Pia Skrzyszowska aus Polen (12,42). Rosina Schneider hatte das Finale verpasst. Die 20-Jährige wurde im ersten Halbfinale in 13,41 Sekunden Achte, weil sie an der letzten Hürde ins Straucheln kam und anschließend umknickte.

110 m Hürden: Simonelli holt das nächste Gold für Italien

Lorenzo Ndele Simonelli hat Gastgeber Italien über 110 m Hürden das nächste Gold beschert. Er lief in 13,05 Sekunden europäische Jahresbestzeit. Silber ging an Enrique Llopis aus Spanien (13,16), Bronze holte Jason Joseph aus der Schweiz (13,43). Für Manuel Mordi hatte es nicht für den Finaleinzug gereicht. Der deutsche Meister brauchte 13,70 Sekunden und wurde im ersten Halbfinale Fünfter. Tim Eikermann machte es im zweiten Halbfinale nicht besser und landete in 13,62 Sekunden ebenfalls auf Rang fünf.

Siebenkampf: Thiam holt Gold, Grimm wird Elfte

Die belgische Olympiasiegerin Nafissatou Thiam hat mit 6.848 Punkten den Siebenkampf der Frauen gewonnen. Silber ging an die Französin Auriana Lazraq-Khlass (6.635), Bronze holte Thiams Landsfrau Noor Vidts (6.596). Vanessa Grimm vom Königsteiner LV landete als beste Deutsche mit 6.036 Zählern auf Rang elf.

Sophie Weißenberg war zwei Disziplinen vor dem Ende aus dem Wettbewerb ausgestiegen. Am Freitag hatte bereits die ehemalige Vize-Weltmeisterin Carolin Schäfer (Frankfurt) nach drei ungültigen Versuchen im Kugelstoßen den Wettkampf vorzeitig beendet.

20 km Gehen: Gold für Schweden Karlström, Linke gibt auf

Der deutsche Geher Christopher Linke war mit großen Hoffnungen in den 20-km-Wettbewerb gestartet, zeitweise sah es auch sehr gut aus für den Mann vom SC Potsdam aus. Am Ende wurde es aber nichts mit einer Medaille. Linke musste etwa fünf Kilometer vor dem Ziel aufgeben. Leo Köpp (LG Nord Berlin) legte ein beherztes Rennen hin und wurde als bester Deutscher Achter. Der Sieg ging an den Schweden Perseus Karlström.

Kugelstoßen: Italiener Fabbri holt Gold

Und noch eine Goldmedaille für Italien. Leonardo Fabbri gewann mit 22,45 m das Kugelstoßen. Silber ging an den Kroaten Filip Mihaljevic, der Pole Michał Haratyk holte Bronze (20,94). Deutsche Starter standen nicht im Finale.

5.000 m der Männer: Gold für Ingebrigtsen

Leichtathletik-Star Jakob Ingebrigtsen hat mit famosen Schlussspurt zum dritten Mal in Folge EM-Gold über 5.000 m gewonnen. Der norwegische Wunderläufer triumphierte in einem taktischen Rennen in 13:20,11 Minuten vor George Mills (Großbritannien/13:21,38) und Dominic Lobalu aus der Schweiz (13:21,61). Bester Deutscher im Stadio Olimpico war Max Thorwirth aus Düsseldorf auf Rang 22 (13:41,29). Kurz dahinter landeten Florian Bremm (Höchstadt/Aisch) als 23. (13:42,30) und Mohamed Abdilaahi (Dortmund/13:58,89) auf Rang 26.