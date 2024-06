So läuft der zweite EM-Tag in Rom Mayer und Montag im 100-m-Halbfinale - Hindernisläufer im Finale Stand: 08.06.2024 12:09 Uhr

Lisa Mayer und Jennifer Montag haben ihre Vorläufe über 100 m erfolgreich absolviert und das Halbfinale erreicht. Drei deutsche Hindernisläufer liefen bei der Leichtathletik-EM in Rom am Samstag (08.06.2024) ebenfalls schnell. Am Abend fallen neun Entscheidungen - unter anderem über 100 m und im Siebenkampf. Der zweite Wettkampftag im Überblick.



100 m - Mayer und Montag sprinten ins Halbfinale

Im EM-Halbfinale über 100 m werden am Sonntag (09.06.2024, 21.05 Uhr, im Ersten und im Livestream bei sportschau.de) vier deutsche Frauen an den Start gehen: Neben den direkt für die Vorschlussrunde gesetzten Gina Lückenkemper (Berlin/Titelverteidigerin) und Rebekka Haase (Wetzlar) qualifizierten sich Lisa Mayer (Wetzlar) und Jennifer Montag (Leverkusen) über den Vorlauf fürs Halbfinale. Lisa Mayer lief in 11,20 Sekunden die zweitschnellste Vorlaufzeit. "Die Reserven hebe ich mir fürs Halbfinale auf", sagte sie im ZDF. Jennifer Montag kam in Saisonbestzeit von 11,31 Sekunden ins Ziel, sie war die achtschnellste der 23 Athletinnen im Vorlauf.

3000 m Hindernis - Deutsches Trio im Finale

Die deutschen Hindernis-Läufer haben es ihren DLV-Teamkolleginnen nachgemacht: Der EM-Fünfte Karl Bebendorf, Velten Schneider und Frederik Ruppert stehen im Finale in Rom. Und das erreichten sie mehr oder weniger mühelos: Im ersten Vorlauf kam Velten als Zweiter und Bebendorf auf Rang fünf ins Ziel, im zweiten Vorlauf belegte Frederik Ruppert Platz zwei. Jeweils die schnellsten acht sicherten sich einen Platz im 16-köpfigen Finalfeld. Der Endlauf geht am Montag (10.06.2024, 22.00 Uhr, im Live-Ticker bei sportschau.de) über die Bühne.

Hammerwurf - Hummel Dritter in Gruppe A

Hammerwerfer Merlin Haummel darf fürs Finale am Sonntag (09.06.204, 21.11 Uhr, im Ersten und im Livestream bei sportschau.de) planen. In Gruppe A der Qualifikation warf er mit 75,73 m die drittbeste Weite. Da insgesamt nur die zwölf Besten aus den beiden Qualifikationsgruppen einen Platz im EM-Finale bekommen, müssten in Gruppe B (ab 11.30 Uhr) zehn Werfer weiter werfen als er. Das ist eher unwahrscheinlich. In Gruppe B geht mit Sören Klose auch der zweite deutsche EM-Starter in den Ring.

400 m - Marc Koch verpasst das Halbfinale

Marc Koch (LG Nord Berlin) hat das Halbfinale über 400 m verpasst. Im zweiten von drei Vorläufen sprintete der 30-Jährige zu einer Zeit von 46,18 Sek. - das reichte nicht für einen der 14 freien Startplätzen für die Vorschlussrunde am Sonntag (09.06.2024, 20.38 Uhr, im Ersten und im Livestream bei sportschau.de). Vorwerfen konnte sich Koch allerdings nichts: "Ich habe alles gegeben. Ich bin acht Hundertstel von meiner perönlichen Bestzeit entfernt und dachte, heute geht es unter die 46. Aber es war ein gutes Rennen", sagte der Berliner.