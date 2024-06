Zweiter Wettkampftag in Rom Die EM-Höhepunkte heute Stand: 08.06.2024 00:12 Uhr

Tag zwei der Leichtathletik-EM in Rom hat neun Titel-Entscheidungen zu bieten - unter anderem über 100 m bei den Männern sowie im Diskuswurf der Frauen und im Siebenkampf. Der zweite EM-Tag heute (08.06.2024) im Überblick. Wir halten Sie im Live-Ticker bei sportschau.de auf dem Laufenden.

Hammerwurf Männer (10.05 Uhr Qualifikation)

Erstmals seit 2006 ist der DLV wieder mit zwei Hammerwerfern bei einer EM dabei: Merlin Hummel (UAC Kulmbach) und Sören Klose (Eintracht Frankfurt) vertreten die deutschen Farben. Für beide ist der Einzug ins Finale am Sonntag (09.06.2024, 21.11 Uhr, im Ersten und im Livestream) das Ziel. EM-Favorit ist Titelverteidiger und Olympiasieger Wojciech Nowicki aus Polen.

3.000 m Hindernis Männer (10.10 Uhr Vorläufe)

Karl Bebendorf (Dresdner SC 1898/EM-Fünfter 2002 in München), Frederik Ruppert (LAV Stadtwerke Tübingen) und Velten Schneider (VfL Sindelfingen) sind die drei deutschen Läufer, die sich in Rom an den Start über 3.000 m Hindernis begeben. Ihr Ziel: Das Finale am Montagabend (10.06.2024, 22.00 Uhr, im Liveticker bei sportschau.de). Titelverteidiger ist Topi Raitanen aus Finnland.

Der 28-jährige Karl Bebendorf hat bereits viel internationale Erfahrung gesammelt.

100 m Frauen (10.50 Uhr Vorläufe)

Die Sprinterinnen steigen am Morgen in den Ring für die erste Runde über 100 m. Lisa Mayer (Sprintteam Wetzlar) und Jennifer Montag (TSV Bayer 04 Leverkusen) wollen ins Halbfinale am Sonntag (09.06.2024, 22.53 Uhr, im Ersten und im Livestream). Titelverteidigerin Gina Lückenkemper (SSC Berlin) und Rebekka Haase (Sprintteam Wetzlar) dürfen die erste Runde auslassen und stehen direkt im Halbfinale.

Siebenkampf Frauen (ab 12.10 Uhr/Entscheidung um 21.47 Uhr)

Tag zwei bringt die Entscheidung im Siebenkampf. Fünfte Disziplin ist der Weitsprung. Anschließend geht es zum Speerwurf (18.05 Uhr), bevor der Wettkampf am späten Abend (21.47 Uhr) mit dem Lauf über 800 m zu Ende geht. Carolin Schäfer (Eintracht Frankfurt) ist ebenso ausgestiegen wie Weltmeisterin Katarina Johnson-Thompson (Großbritannien). Sophie Weißenberg (TSV Bayer 04 Leverkusen) liegt auf Rang sieben, Vanessa Grimm (Königsteiner LV) ist 16.

20 km Gehen Männer (18.00 Uhr)

Christopher Linke weiß, wie es geht: Vor zwei Jahren in München gewann der Geher vom SC Potsdam Silber über 35 km. Wenn alles passt, könnte in Rom auch über 20 km Edelmetall drin sein. Leo Köpp (LG Nord Berlin) und Nathaniel Seiler (TV Bühlertal) sind ebenfalls für den DLV dabei.

Nach EM-Silber 2022 und dem fünften Platz bei der WM 2023 will Christopher Linke wieder weit vorne mitmischen.

Weitsprung-Finale Männer (20.06 Uhr)

Nach der Qualifikation am ersten EM-Tag geht es nun im Weitsprung um die Medaillen: Mit Luka Herden (LG Brillux Münster) und Simon Batz (MTG Mannheim) haben zwei Deutsche das Finale erreicht. Den weitesten Sprung in der Qualifikation (8,41 m) setzte der Schweizer Simon Ehammer in die Grube. Titelverteidiger ist der Weltmeister und Jahresbeste Miltiadis Tentoglou aus Griechenland.

100 m Hürden (20.12 Uhr Halbfinale/22.08 Uhr Finale)

Rosina Schneider (TV Sulz) hat anders als ihre DLV-Teamkollegin Marlene Meier (TSV Bayer 04 Leverkusen) den Einzug ins Halbfinale über 100 m Hürden geschafft. In Abwesenheit von Titelverteidigerin Pia Skrzyszowska aus Polen wollen die europäischen Spitzen-Läuferinnen an den Hürden fehlerfrei bleiben, um sich einen der acht Finalplätze zu sichern.

110 m Hürden (20.38 Uhr Halbfinale/22.18 Uhr Finale)

Schaffen Tim Eikermann (TSV Bayer 04 Leverkusen) und Manuel Mordi (Hamburger SV) über 110 m Hürden den Sprung ins Finale? Der spanische Titelverteidiger Asier Martínez und der europäische Jahresschnellste Michael Obasuyi aus Belgien sind in Rom nicht am Start, das eröffnet immerhin mehr Chancen.

Kugelstoß-Finale Männer (21.02 Uhr)

Silas Ristl (LAC Esslingen) scheiterte als 13. denkbar knapp in der Qualifikation. Vize-Weltmeister Leonardo Fabbri könnte für einen ersten Begeisterungssturm bei den italienischen Leichtathletik-Fans sorgen - wenn er seine Topform in dieser Saison in Gold umsetzt.

100 m Männer (21.10 Uhr Halbfinale/22.53 Uhr Finale)

Es ist der Showdown der Schnellzucker: Am zweiten EM-Tag wird in Rom der Sprint-König über 100 m gekürt. Alle Topleute haben in den Vorläufen das Halbfinale erreicht, nun wird weiter ausgesiebt: Nur acht Finalplätze stehen zur Verfügung. Dort wollen die Azzurri "ihren" Olympiasieger und Titelverteidiger Marcell Jacobs sehen. Yannick Wolf (LG Stadtwerke München), Owen Ansah (Hamburger SV) und Robin Ganter (MTG Mannheim) sind die DLV-Starter.

Für Olympiasieger Marcell Jacobs wäre die EM-Titelverteidigung beim "Heimspiel" ein Traum.

Diskuswurf-Finale Frauen (21.37 Uhr)

In der Qualifikation am Freitag (07.06.2024) zeigte sich Marike Steinacker (TSV Bayer 04 Leverkusen) nervenstark, als sie erst im dritten Versuch die nötige Weite für einen Finalplatz erzielte. Die europäische Jahresbeste zählt auf jeden Fall zum Kreis der Medaillenanwärterinnen. Das gilt natürlich auch für die kroatische Titelverteidigerin Sandra Elkasević (früher Perkovic). Shanice Craft (SV Halle) und Claudine Vita (SC Neubrandenburg) sind ebenfalls nicht zu unterschätzen.

Marike Steinacker geht als europäische Jahresbeste ins Diskuswurf-Finale.

5000 m Männer (22.28 Uhr)

Mit Mohamed Abdilaahi (LG Olympia Dortmund), Florian Bremm (LSC Höchstadt/Aisch) und Maximilian Thorwirth (SFD 75 Düsseldorf Süd) sind drei DLV-Läufer dabei, aber alle Augen sind auf Jakob Ingebrigtsen gerichtet: Wie schon bei den Europameisterschaften 2018 und 2022 will der Norweger auch in Rom Doppel-Gold über 1500 m und 5000 m gewinnen.