20 km Gehen Gold für Schweden Karlström, Linke gibt auf

Der deutsche Geher Christopher Linke war bei der Leichtathletik-EM in Rom mit großen Hoffnungen in den 20-km-Wettbewerb gestartet, zeitweise sah es auch sehr gut aus für den Mann vom SC Potsdam aus. Am Ende wurde es aber nichts mit einer Medaille. Linke musste etwa fünf Kilometer vor dem Ziel aufgeben. Der Sieg ging an den Schweden Perseus Karlström.

"Ich habe leider einen taktischen Fehler gemacht. Bei Kilometer elf bin ich mit der Spitze mitgegangen und habe dann gemerkt, dass ich total überzogen habe. Das Laktat schoss nur so in meinen Körper" , sagte Linke dem ZDF.

Enorm hohes Tempo von Beginn an

In der ersten Phase des Rennens im Foro Italico in Sichtweite des Olympiastadions von Rom mischte Linke, der vor zwei Jahren in München über 35 km Silber geholt hatte, direkt in der Spitzengruppe gut mit, ohne sich ganz vorne zu zeigen. Dort wechselten sich der junge Spanier Paul McGrath sowie der Schwede Perseus Karlström mit der Führungsarbeit ab, beide waren wie Linke vor dem Wettkampf hoch gehandelt worden.

Sieger Karlström führt das Feld der Geher an.

Linke aussichtsreich zur Mitte des Rennens

Linke machte es anfangs taktisch klug, ließ das Führungsduo die Pace machen und hielt sich etwas im Hintergrund. Das änderte sich etwa zur Mitte des Rennens, als Linke sogar zu Karlström und McGrath aufschloss. "Jawoll, Chris, auf geht's" , feuerten ihn seine Betreuer an. Sein Team witterte zu diesem Zeitpunkt die großen Chancen auf eine Medaille.

Doch diese Hoffnungen konnten sie bald begraben. Bei Kilometer 12 kassierte er die zweite Verwarnung (eine dritte bedeutet beim Gehen eine zweiminütige Zeitstrafe) und konnte in dieser Phase dem enorm hohen Tempo an der Spitze nicht mehr folgen. Linke hatte mehr und mehr zu kämpfen und musste bei Kilometer 14 weitere Kontrahenten vorbeiziehen lassen.

Leo Köpp wird Achter

Wenig später war Schluss für die deutsche Medaillenhoffnung. "Mir ging es so schlecht, dass ich mich übergeben musste" , sagte der Sportsoldat.

Leo Köpp von der LG Nord Berlin konnte dagegen mit seiner Leistung bei hohen Temeraturen in Rom zufrieden sein. Der 26-Jährige lief ein beherztes Rennen und wurde als bester Deutscher Achter.