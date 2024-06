20 km Gehen Doppelerfolg für Italien - Tragödie um Bronze Stand: 07.06.2024 20:23 Uhr

Die erste Entscheidung bei der Leichtathletik-EM in Rom ist gefallen: Die Italienerin Antonella Palmisano gewann am Freitag (07.06.2024) den Wettbewerb über 20 km Gehen und sicherte dem Gastgeberland das erste Gold. Silber ging ebenfalls an eine Italienerin: an Valentina Trapletti. Enttäuschend verlief das Rennen für die einzige deutsche Starterin im Feld, Saskia Feige.

Als Palmisano im Stadio Olimpico die Ziellinie vor Augen hatte, brandete erstmals lautstarker Jubel im weiten Rund der Arena auf, die allerdings etwas spärlich besetzt war. Mit einer beeindruckenden Vorstellung entschied die Olympiasiegerin von 2021 das Rennen über die 20-Kilometer-Distanz nach 1:28:08 Stunden für sich.

Gold im Gehen: Antonella Palmisano

Mit deutlichem Abstand von fast einer halben Minute kam die zweite Italienerin, Valentina Trapletti, ins Ziel und machte den italienischen Doppelerfolg perfekt - ein Start nach Maß für das Gastgeberland in diese Europameisterschaften.

Garcia-Caro noch abgefangen

Ein kleine Tragödie ereignete sich im Kampf um die Bronzemedaille. Die Spanierin Laura Garcia-Caro hatte die spanische Fahne schon über ihre Schultern wehen und wollte gerade zum Jubeln ansetzen, doch in dem Moment flog die Ukrainerin Ljudmila Oljanowska auf den letzten Metern noch an ihr vorbei und sicherte sich den dritten Rang - eine ebenso bittere wie kuriose Szene.

Saskia Feige weit abgeschlagen

Vor zwei Jahren bei der EM in München holte Saskia Feige noch etwas überraschend die Bronzemedaille, in Rom hatte die Leipzigerin nun mit den Spitzenplätzen nichts zu tun. Am Ende reichte es nur zu Platz 18 - eine Enttäuschung.

Nur auf Rang 18: Saskia Feige.

Auf dem Rundkurs rings um den mit Säulen geschmückten Aufwärmplatz außerhalb des Stadions ging Feige das Tempo zunächst das Tempo der Spitzengruppe mit. Bei zunächst immer noch rund 30 Grad am Abend verlor die EM-Dritte von München 2022 aber frühzeitig den Anschluss und wurde in der Schlussphase noch von Siegerin Palmisano überrundet. Letztlich lag sie 5:29 Minuten hinter Palmisano.