Zum Auftakt der Leichtathletik-EM in Rom stehen in der Abendsession fünf Entscheidungen an. Bereits am Morgen starten die Siebenkämpferinnen. Der erste EM-Tag am Freitag (07.06.2024) im Überblick.

Diskuswurf Männer (9.35 Uhr Qualifikation/21.00 Uhr Finale)

Die Diskuswerfer eröffnen die EM mit der Qualifikation, das Finale findet noch am Abend statt. Clemens Prüfer (SC Potsdam/3.), Mika Sosna (TSG Bergedorf/6.) und Henrik Janssen (SC Magdeburg/9.) tauchen in den Top Ten von Europas Jahresbesten auf. Übersteht das DLV-Trio die Qualifikation - und sollten die Topfavoriten Mykolas Alekna (Litauen), Kristjan Ceh (Slowenien) und Daniel Stahl (Schweden) überraschend schwächeln -, könnte für einen der drei Deutschen das Siegertreppchen in Reichweite kommen.

Siebenkampf Frauen (9.40 Uhr)

Gutes Durchhaltevermögen ist bei den Siebenkämpferinnen gefragt: Der Wettbewerb beginnt mit den 100 m Hürden, danach geht's zum Hochsprung (11.35 Uhr). Am Abend folgen das Kugelstoßen (18.40 Uhr) und der 200-m-Lauf (21.45 Uhr). Die WM-Siebte Sophie Weißenberg (TSV Bayer 04 Leverkusen), Vanessa Grimm (Königsteiner LV) und Carolin Schäfer (Eintracht Frankfurt), Vize-Weltmeisterin von 2017, sind für Deutschland dabei. Um den Titel dürfte es ein Duell geben zwischen Olympiasiegerin und Titelverteidigerin Nafi Thiam aus Belgien und der britischen Weltmeisterin Katarina Johnson-Thompson.

Kugelstoßen Frauen (10.03 Uhr Qualifikation/19.55 Uhr Finale)

Vize-Hallenweltmeisterin Yemisi Ogunleye (MTG Mannheim) stieß mit 19,40 Meter unter freiem Himmel in dieser Saison weiter als alle Konkurrentinnen um den EM-Titel. Titelverteidigerin Jessica Schilder aus den Niederlanden dürfte ihre stärkste Widersacherin beim Kampf um den Titel sein. Für den DLV gehen außerdem Alina Kenzel (VfB Stuttgart) und Julia Ritter (TV Wattenscheid) an den Start.

Diskuswurf Frauen (Qualifikation ab 12.15 Uhr)

Marike Steinacker (TSV Bayer 04 Leverkusen) fordert im römischen Diskusring die kroatische Titelverteidigerin Sandra Elkasević (früher Perkovic) heraus: Mit 67,31 m belegt die Athletin des TSV Bayer 04 Leverkusen überraschend Platz eins der europäischen Jahresbestenliste, Elkasević (66,48 m) "nur" Rang drei. Der Einzug ins Finale am Samstag (08.06.2024, 21.37 Uhr, im Live-Ticker auf sportschau.de) sollte auch für Shanice Craft (SV Halle) und Claudine Vita (SC Neubrandenburg) nur Formsache sein.

Weitsprung Männer (Qualifikation ab 12.55 Uhr)

In der Weitsprung-Qualifikation der Männer bietet der DLV mit Simon Batz (MTG Mannheim), Luka Herden (LG Brillux Münster) und Maximilian Entholzner (LG Stadtwerke München) ein Trio auf. Die besten Chancen, ins Finale am Samstag (08.06.2024, 20.06 Uhr, im Live-Ticker auf sportschau.de) zu springen, hat Batz, der mit 8,18 m auf Rang sieben der Europa-Jahresbestenliste liegt. Favorit auf den Titel ist der Titelverteidiger und Jahresbeste Miltiadis Tentoglou aus Griechenland (8,36 m).

3.000 m Hindernis Frauen (Vorlauf um 13.05 Uhr)

Im Vorlauf Kräfte schonen und dann im Finale am Sonntag (09.06.2024, 22.04 Uhr, im Ersten und im Livestream) um die Medaillen laufen - das ist der Plan von Gesa Felicitas Krause (Silvesterlauf Trier) bei ihrem Comeback auf der großen internationalen Bühne nach der Geburt ihrer Tochter. Die EM-Goldgewinnerin von 2016 und 2018 geht in Rom als europäische Jahresschnellste (9:16,24 Min.) an den Start. Auch mit der EM-Zweiten von München, Lea Meyer (TSV Bayer 04 Leverkusen), dürfte zu rechnen sein. Dritte DLV-Läuferin ist Krauses Vereinskollegin Olivia Gürth.

20 km Gehen Frauen (18.35 Uhr)

Saskia Feige (SC DHfK Leipzig) gewann vor zwei Jahren in München Bronze. Die Spanierin Laura García-Caro könnte - beim Blick auf die Vorleistungen - die griechische Titelverteidigerin Antigoni Ntrismpioti entthronen. Doppel-Weltmeisterin María Pérez (Spanien) geht nicht an den Start.

100 m Männer Vorläufe (ab 21.10 Uhr)

Auch wenn über 100 m bei den Männern am Abend "nur" die Vorläufe anstehen, werden sie doch ein Höhepunkt des ersten EM-Tages werden. Die Auftritte des italienischen Olympiasiegers und Titelverteidigers Marcell Jacobs sowie der anderen Sprint-Stars werden mit Spannung erwartet. Für den DLV starten Yannick Wolf (LG Stadtwerke München), Owen Ansah (Hamburger SV) und Robin Ganter (MTG Mannheim). Ihr erstes Ziel: der Einzug ins Halbfinale am Samstag (08.06.2024, 21.10 Uhr, im Live-Ticker auf sportschau.de). Auch das Finale geht am Samstagabend (22.53 Uhr) über die Bühne.

4x400 m Mixed-Staffel (22.20 Uhr)

Im EM-Finale der Mixed-Staffel über die Stadionrunde ist der Deutsche Leichtathletik-Verband nicht vertreten. Gold-Anwärterinnen und -Anwärter unter den acht Teams sind die Niederlande. Auch mit Belgien, Irland und Polen dürfte zu rechnen sein.

5.000 m Frauen (22.40 Uhr)

Den Schlusspunkt des ersten EM-Tags setzt das Rennen der Frauen über 5.000 m. Nach der kurzfristigen krankheitsbedingten Absage von Titelverteidigerin Konstanze Klosterhalfen (TSV Bayer 04 Leverkusen) ist Hanna Klein (LAV Stadtwerke Tübingen) die einzige deutsche Starterin. Die Jahresschnellste Sifan Hassan aus den Niederlanden ist nicht am Start.