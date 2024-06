Leichtathletik-EM Rom Europameisterin Klosterhalfen sagt EM-Start ab Stand: 02.06.2024 14:34 Uhr

Nach einem Infekt kommt Konstanze Klosterhalfen für die am kommenden Freitag (07.06.2024) beginnenden Leichtathletik-EM in Rom nicht mehr rechtzeitig in Form. Die 27-Jährige sagt ihre Teilnahme ab. Nun hofft sie auf Olympia.

Krankheitsbedingt muss Klosterhalfen auf eine Titelverteidigung über die 5.000 Meter bei den Europameisterschaften in Rom (7. bis 12. Juni) verzichten. Das teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Sonntag mit. Die 27-Jährige hatte trotz eines Infekts bis zuletzt auf einen Start gehofft. Klosterhalfen war sowohl für die 5.000 Meter als auch für die 10.000 Meter in Rom nominiert worden.

Bundestrainerin Baumann: "Es ist sehr schade"

Klosterhalfen wolle sich nun intensiv darauf konzentrieren, bis zu den deutschen Meisterschaften in Braunschweig Ende Juni fit zu werden, um dann dort die Norm für die Olympischen Spiele in Paris im Sommer zu schaffen. "'Koko' hat sich mit großem Einsatz für diese Saison vorbereitet. Es ist sehr schade, dass sie jetzt im entscheidenden Moment so einen gesundheitlichen Rückschlag hinnehmen muss. Aber es ist absolut folgerichtig, auf einen Start bei der EM zu verzichten. Damit kann sie die Hoffnung auf eine Olympiaqualifikation aufrechterhalten", sagte Bundestrainerin Isabelle Baumann.

Auch Reh und Dattke verpassen EM

Außer Klosterhalfen verpassen auch die Langstreckenläuferinnen Alina Reh (Halbmarathon-Mannschaft) und Miriam Dattke (10.000 Meter) die EM. Nach Angaben des DLV verhindern Probleme in der Vorbereitung, dass sie bei den EM-Rennen in aussichtsreicher Form an den Start gehen können. "Mit Alina Reh und Miriam Dattke müssen wir auf zwei erfahrene und erfolgreiche Athletinnen verzichten. Wir wünschen ihnen gute Besserung und setzen fest darauf, dass sie unser Team in Zukunft wieder verstärken werden", sagte der Leitende Bundestrainer Lauf Werner Klein.