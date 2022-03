Kasparow: Weltsport hat Putin "auf dem Weg der Aggression vorangetrieben"

Der ehemalige Schach-Weltmeister und Kreml-Kritiker Garri Kasparow sieht Sportorganisationen und Funktionäre wie den IOC-Präsidenten Thomas Bach als willfährige Erfüllungsgehilfen von Wladimir Putin. Der Weltsport habe Putin "ermutigt und auf dem Weg der Aggression noch vorangetrieben" , sagte Kasparow im ARD-Interview. Man müsse sich angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine die Frage stellen, wie man mit Sportverbänden umgehen wolle, die "zu Werkzeugen von Diktatoren" geworden seien.

Nähe zu Putin aus Bequemlichkeit

Sportorganisationen hätten vor allem aus wirtschaftlichen Erwägungen und Bequemlichkeit die Nähe zu Putin gesucht. "Ich bin kein Fan von Herrn Bach oder anderen Funktionären des IOC oder der FIFA, weil sie alle direkt oder indirekt mit den Putins dieser Welt Verbindungen pflegen." Es sei viel einfacher, mit Diktatoren zu verhandeln, als Zuschüsse im deutschen Bundestag oder britischen Parlament zu beantragen, sagte Kasparow: "Um Geld von Putin zu bekommen, könnte ein Abendessen ausreichen."