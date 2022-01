Nächstes Training nur mit negativem Test

Bevor es überhaupt in die nächste Trainingseinheit geht, will Gislason mindestens einen Schnelltest beim gesamten Team durchführen. Am Mittwochvormittag hat das Team ohnehin einen erneuten PCR -Test absolviert. Mit der Hoffnung auf negative Resultate werden momentan die Ergebnisse erwartet. Das Training soll dann planmäßig am Nachmittag starten.

Überraschung für das Geburtstagskind trotz Corona

Für Geburtstagskind Steinert gab es trotz der strengen Corona-Regeln noch eine Überraschung zum Geburtstag. Mannschaftskoch Nils Walbrecht habe ihm einen Kuchen gebacken und ein Ständchen gesungen. Den restlichen Geburtstag in Isolation habe er ansonsten mit Telefonieren verbracht und so Kontakt nach Hause gehalten.

Quarantäne-Ende nach fünf Tagen möglich

Alle positiv getesteten Spieler, die über kaum bis keinerlei Symptome klagen, könnten sich laut den Turnier-Regeln nach fünf Tagen in Quarantäne mit zwei negativen PCR -Tests an zwei aufeinanderfolgenden Tagen frei testen. Als Erster käme dafür Julius Kühn infrage. Sein positives Testergebnis liegt mittlerweile drei Tage zurück.

Am Mittwoch (19.01.2022) sind nach den ersten fünf Nachnominierten noch Torwart Daniel Rebmann und Linksaußen Patrick Zieker zur Mannschaft gestoßen. Das erste Spiel der deutschen Mannschaft in der Hauptrunde steht bereits am Donnerstag (20.01.2022) gegen Spanien auf dem Programm.